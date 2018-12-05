Самарские поликлиники преображаются в рамках проекта «Бережливая поликлиника»

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По инициативе министерства здравоохранения Самарской области с 2017 года в регионе реализовывается проект «Бережливая поликлиника». В настоящее время в нем принимает участие более 30 учреждений региона. Каждая поликлиника разработала и представила свой вариант работы. Наиболее удачными были признаны 13 проектов поликлиник губернии, которые прошли публичное обсуждение. При поддержке главы региона Дмитрия Азарова выделено 63 млн. рублей из областного бюджета на их реализацию.Министерством здравоохранения Самарской области совместно с заинтересованными организациями был разработан единый стиль (брендбук) для учреждений здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Брендбук предусматривает единый логотип, единые требования к навигационной системе, цветовой палитре, оформлению таблиц и информационных стендов. В поликлиниках проводятся ремонтные работы, обновляют мебель и оборудование для информатизации, создают комфортную среду для пациентов, сообщает пресс-служба облправительства.