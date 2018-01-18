Самарские энергетики стали донорами

105

В филиале ПАО «МРСК Волги» прошла акция «Спасибо, донор». Энергетики сдали кровь на базе ГБУЗ «Самарская областная клиническая станция переливания крови» для детского отделения гематологии Самарской городской клинической больницы № 1 им.Н.Н. Ивановой.В отделении онкологии, гематологии и химиотерапии оказывается специализированная медицинская помощь детям со злокачественными новообразованиями любых локализаций и с гематологическими заболеваниями. Донорская кровь здесь нужна постоянно. На призыв помочь энергетики откликнулись не раздумывая. Для некоторых сотрудников это был первый опыт, другие регулярно сдают кровь для тех, кому она необходима. Есть в организации и почетные доноры.Перед забором крови потенциальные доноры прошли медицинский осмотр, у них были определены группа крови и уровень гемоглобина. Затем все они обязательно выпилисладкий чай. Средняя доза крови, которую сдавали энергетики, – 450 миллилитров, а это почти 10 % всей крови взрослого человека.Это вторая донорская акция, проводимая с участием сотрудников филиала «Самарские распределительные сети». В планах энергетиков сделать ее постоянной, т.к. донорская кровь нужна тысячам людей практически каждый день, сообщает пресс-служба компании.