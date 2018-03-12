Самарская область получит новые автомобили "скорой помощи"
12 марта 2018 11:12
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Автопарк Самарской городской станции скорой медицинской помощи пополнится новыми машинами. Они сделаны на базе "Газель-Некст".
Всего Самарская область должна получить 22 машины скорой помощи. Из них 15 выпустят на линию в столице региона. Машины нужны, чтобы обеспечить жителей и гостей города медицинскими услугами во время чемпионата мира по футболу.
Сейчас в регионе на станциях скорой помощи работают 358 машин. Почти половину из них нужно заменить, пишет 63.ру.
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