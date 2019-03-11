Роспотребнадзор заявил о снижении смертности от алкоголя
11 марта 2019 09:22
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После введения ограничительных мер в торговле спиртным в России снизилась смертность от употребления алкоголя и его аналогов. Об этом сообщил Роспотребнадзор.
Надзор за оборотом спиртосодержащей продукции был усилен в 2016 году, говорится в сообщении на сайте ведомства. Это позволило снизить употребление суррогата и число отравлений, в том числе летальных.
За время действия ограничений ведомство провело проверки на более чем 192 тыс. объектов. В 2,9 тыс. точек была обнаружена запрещенная к продаже продукция. Около 659 тыс. литров снято с реализации. Общая сумма наложенных штрафов превысила 102 млн рублей.
Все эти меры помогли снизить продажу спиртосодержащих жидкостей, которые употребляют в качестве аналогов алкогольных напитков, в 16 раз, отмечает Роспотребнадзор.
«С момента введения указанных мер отмечается снижение на две тысячи числа летальных исходов, связанных с употреблением алкоголя, в том числе его аналогов», — говорится в сообщении.
В феврале министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что алкоголь является главной причиной смертности мужчин трудоспособного возраста в России. По ее словам, около 70% смертных случаев в этой категории населения связаны со спиртным — как с вызванными им острыми заболеваниями, так и хроническими. При этом она подчеркнула, что после ограничения торговли суррогатами число летальных исходов снизилось, пишут "Известия".
Фото: pixabay.com
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