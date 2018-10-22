Роспотребнадзор предупредил о вспышке кори на Украине
22 октября 2018 09:38
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Неблагополучная ситуация с заболеваемостью корью складывается на Украине. Об этом сообщил Роспотребнадзор в понедельник, 22 октября.
Отмечается, что на 7 октября этого года в стране зарегистрировано 32489 случая кори, из которых 19476 — дети. При этом с начала года от болезни умерли 14 человек, в том числе 10 детей.
«По мнению специалистов, сложившееся неблагополучие в стране наблюдается из-за ситуации, при которой детские дошкольные учреждения и школы посещает значительное количество не вакцинированных детей, что создает дополнительные риски для новых вспышек», — заявили в ведомстве.
Ситуацию также отслеживает Европейский центр по предупреждению и контролю заболеваний (ECDC), так как опасается завоза заболевания на территорию ЕС, пишут "Известия".
Фото pixabay.com
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