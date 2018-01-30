Представители минздрава проведут приём граждан в Тольятти

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31 января в 10.00 состоится выездной приём руководителя управления организации первичной медико-санитарной помощи и профилактики заболеванийС.В. Михальченко и руководителя управления организации медицинской помощи женщинам и детям В.А. Пономарева. Встреча пройдёт по адресу: г. Тольятти,Приморский бульвар, 24, ГБУЗ СО «Тольяттинская городская поликлиника №1», 4 этаж, кабинет главного врача.Напомним, выездные приёмы проходят в Автограде регулярно. В ходе таких визитов, которые проходят раз в месяц, врио министра здравоохранения региона Г.Н.Гридасов, его заместители Т.И. Сочинская и С.А. Вдовенко и руководители управлений знакомятся с предложениями граждан, рассматривают жалобы изаявления пациентов больниц и общественных организаций, принимают совместные решения и неотложные меры по спорным вопросам.Приёмы граждан осуществляются по предварительной записи через администрацию г.о. Тольятти.