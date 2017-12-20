Представители фондов ОМС регионов России посетят Самару с рабочим визитом

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21 декабря в Самаре в гостинице «Holiday Inn Samara» состоится совещание директоров территориальных фондов обязательного медицинского страхования Приволжского федерального округа под председательством директора ТФОМС Самарской области, представителем ФОМС в ПФО Виктора Мокшина.Участники совещания обсудят итоги уходящего года, готовность лечебных учреждений к работе в 2018 году, а также рассмотрят варианты, принимаемые фондами совместно с органами управления здравоохранения по стабилизации финансового состояния в проблемных ЛПУ, сообщает облправительство.