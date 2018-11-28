Представители делегации из Западно-Казахстанской области посетили лечебные учреждения Самарской области

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Делегация Западно-Казахстанской области посетила с рабочим визитом несколько крупнейших лечебных учреждений Самарской области. Мероприятие проходило в рамках Соглашения о сотрудничестве между регионами в сфере здравоохранения, сельского хозяйства, промышленности и туризма, подписанного Губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым и акимом Западно-Казахстанской области Алтаем Кульгиновым.В составе делегации: исполняющий обязанности руководителя Управления здравоохранения Западно-Казахстанской области Нурданат Беркингали, а также руководители городской и областной многопрофильных больниц, областного перинатального центра.Визит казахской делегации начался с посещения Самарской областной клинической офтальмологической больницы им. Т.И. Ерошевского, которая на днях отмечает 55-летие учреждения. Главный врач больницы представил презентацию о работе самарских офтальмологов, а затем в зале представители делегации наблюдали операцию в прямом эфире, которая транслировалась из операционной.Специалисты ознакомились с работой Самарского областного клинического онкологического диспансера, посетив ряд отделений и встретившись с руководством диспансера. Целью визита стало обсуждение вопросов обучения медицинских специалистов новым технологиям и обмен опытом, сообщает пресс-служба облправительства.«Еще одним интересным объектом для нас стал Центр ядерной медицины ПЭТ Технолоджи, который специализируется на современных методах лучевой диагностики и лечении опухолей, — рассказала пресс-секретарь Управления здравоохранения Западно-Казахстанской области Айнагуль Сакпусунова. — Нас давно интересует эта технология, и было принято решение более подробно изучить данный вопрос и рассмотреть целесообразность открытия аналоуичного центра в ЗКО. На данный момент ПЭТ технологии применяются только в Астане и Алматы. Стоит отметить, что центр ядерной медицины открыт в рамках государственно-частного партнерства. А это большой плюс, так как сейчас в Казахстане уделяется большое внимание именно этому виду партнерства между государством и бизнесом».Делегация также посетила многопрофильный клинический госпиталь ИДК «Мать и дитя», ознакомились с возможностями и работой организации.В Самарском областном медицинском центре «Династия» директор д.м.н., профессор Ольга Тюмина рассказала о 15-летнем опыте работы в области клеточных и вспомогательных репродуктивных технологий.Международные заслуги центра и новейшие методики, постоянное улучшение качества услуг особо отмечены гостями.Делегация отметила и заслуги областного перинатального центра губернии – инновационными способами оказания помощи беременным женщинам с патологиями и общим уровнем комфорта.Руководство делегации Казахстана, поблагодарив медицинских работников Самарской области за радушный прием и плодотворный визит, предложило продолжить сотрудничество между регионами. Пациенты из Казахстана часто приезжают в лечебные учреждения Самарской области на лечение. Высокий уровень качества медицины привлек коллег из Казахстана возможностью направлять в Самару медицинских работников на обучение, освоение новых технологий.Конечной точкой поездки стал клинический кардиологический диспансер – крупнейшее в области медицинское учреждение, занимающееся лечением и профилактикой заболеваний сосудов и сердца. Делегация из Казахстана отметила, что с этой клиникой уже налажены тесные взаимоотношения. Самарские кардиологи оказали поддержку коллегам во время открытия их кардиоцентра. На протяжении ряда лет главный врач кардиологического диспансера и его команда проводили мастер-классы и консультировали уральских кардиологов.