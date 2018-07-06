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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Открытие диализного центра пройдет на территории Самарской городской больницы № 10

6 июля 2018 09:29
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Открытие диализного центра пройдет на территории Самарской городской больницы № 10
Там смогут принять до 220 пациентов.

В понедельник, 9 июля по адресу г. Самара, Куйбышевский район,  ул. Бакинская, д. 27, строение 1 состоится торжественное открытие диализного центра.
Начало мероприятия в 09.30. 
Проект по созданию диализного центра на территории ГБУЗ СО «Самарская городская больница № 10» осуществлен в рамках государственно-частного партнерства в соответствии с соглашением о социально-экономическом сотрудничестве, заключенным между Правительством Самарской области и ООО «Фрезениус Медикл Кеа Холдинг».

Соглашением предусмотрено создание компанией за счет собственных средств диализного центра на территории Самары, оснащение его необходимыми современными диализными аппаратами и осуществление проведение процедур диализа пациентам с острой и хронической почечной недостаточностью.
Объем инвестиций по проекту составил порядка 350 млн. рублей. Мощность отделения гемодиализа – 40 аппаратов «Искусственной почки», количество процедур гемодиализа в год – до 34 320. Расчетное количество пациентов составит до 220 пациентов или 33 % от общего количества пациентов, получающих лечение методом программного гемодиализа. Реализация проекта позволит создать 51 рабочее место, сообщает пресс-служба облправительства.
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