Онкодозор посетит Сызранскую центральную районную больницу

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17 октября многопрофильная бригада специалистов Самарского областного клинического онкологического диспансера посетит Сызранскую центральную районную больницу (Сызранский район, п. Варламово, ул. Кооперативная, д. 11).В рамках санитарно-просветительских мероприятий в 13.30 в актовом зале Администрации Сызранского района (г. Сызрань, ул. Советская, д. 41а) заведующая отделением медицинской профилактики Ольга Козлова прочтет лекцию для населения на тему «Профилактика и ранняя диагностика опухолей наружных локализаций».Специалисты диспансера окажут консультативную, организационную и методическую помощь врачам на местах. Заведующий организационно-методическим отделом Алексей Сомов проведет общую проверку качества ведения первично-учетной документации при выявлении злокачественных новообразований и диспансеризации онкологических больных. Заведующий отделением паллиативной помощи онкологического диспансера Сергей Ищеряков проверит качество проведения ступенчатой терапии боли онкобольных с хроническим болевым синдромом.В этот же день состоится рабочее совещание с администрацией Сызранской центральной районной больницы по вопросам оценки недостатков, выявленных в ходе проверки, после этого будут разработаны организационные решения для их устранения.Фото pixabay.com