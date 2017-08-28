Онкодозор из Самары посетит Челно-Вершинскую ЦРБ

109

29 августа многопрофильная бригада специалистов Самарского областного клинического онкологического диспансера посетит Челно-Вершинскую центральную районную больницу.Специалисты диспансера окажут консультативную, организационную и методическую помощь врачам Челно-Вершинского района. Заведующий организационно-методическим отделом Алексей Николаевич Сомов проведет общую проверку качества ведения первично-учетной документации при выявлении злокачественных новообразований и диспансеризации онкологических больных. Заведующий отделением паллиативной помощи онкологического диспансера Сергей Николаевич Ищеряков проверит качество проведения ступенчатой терапии боли онкобольных с хроническим болевым синдромом.В рамках санитарно-просветительских мероприятий врач-методист отделения медицинской профилактики Ирина Валерьевна Окунева прочтет для населения лекцию на тему «Факторы риска и меры профилактики опухолей наружных локализаций» в 11:00 в конференц-зале Челно-Вершинского районной больницы (ГБУЗ СО «Челно-Вершинская ЦРБ» ул. Почтовая, 12) и в 12:00 в центре социального обслуживания (ГБУ СО «ЦСО м.р. Челно-Вершинский» ул.Советская, 18). В заключение работы бригады специалистов Самарского областного клинического онкологического диспансера пройдет рабочее совещание по вопросам оценки недостатков, выявленных в ходе проверки, после этого будут разработаны организационные решения для их устранения.Для справки: За 2016 год в Челно-Вершинском районе выявлено 358 случаев злокачественных новообразований. В структуре онкологических заболеваний у мужчин на первом месте стоит рак легких, на втором рак предстательной железы и на третьем рак почек. У женщин на первом месте в структуре онкологических заболеваний стоит рак молочной железы, на втором месте рак кожи и на третьем месте рак тела матки.