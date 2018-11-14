Около трети жителей Самарского региона регулярно прививаются от гриппа

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Не секрет, что осенью и зимой, показатели заболеваемости острыми респираторно-вирусными заболеваниями и гриппом резко возрастают. Особенно высоки шансы заразиться у тех, кто регулярно посещает места массового скопления и пребывания людей. А перенесенный грипп опасен тяжелыми осложнениями, которым, в первую очередь, подвержены лица с пониженным иммунитетом: пожилые, дети, беременные.Защититься от этого неприятного заболевания может вовремя проведенная вакцинация. Чтобы выяснить, насколько активно, а главное – осознанно, жители региона участвуют в прививочной компании, министерство здравоохранения Самарской области инициировало проведение опроса на портале «Вместе».В специальном информирующем голосовании приняли участие 1299 человек. Абсолютное большинство из них – 97% - ответили, что хорошо осведомлены об опасности такого заболевания как грипп. Около 92% опрошенных также указали, что понимают, как защитить себя и своих близких в период сезонного подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ. Кроме того, большая часть пользователей – 69% - отметили, что знают где и как можно бесплатно пройти вакцинацию.Но, несмотря на практически всеобщую осведомленность об опасности гриппа и мерах его профилактики, ежегодную прививку от гриппа пока делают далеко не все. О своем регулярном участии в вакцинации заявляют чуть более трети (34%) участников опроса на портале «Вместе». Однако, стоит отметить, что тех, кто в этом году собирается привиться от гриппа, уже больше. 38% пользователей указали, что планируют пройти вакцинацию в ближайшее время. Таким образом, можно говорить, что процент участия населения в плановой прививочной кампании от гриппа постепенно растет.Прививочная кампания против гриппа и ОРВИ в 63-м регионе продолжается. На минувшей неделе в медицинские учреждения Самарской области поступило необходимое количество доз вакцины для взрослых и детей. Привиться от гриппа смогут все желающие. Главное – это необходимо успеть сделать до начала эпидемии. Несмотря на то, что уровень заболеваемости гриппом ОРВИ в Самарской области посотенно растет, по последним данным регионального Роспотребнадзора, пока эпидемический порог не превышен.

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