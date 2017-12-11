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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

ОНФ: Лишь 8% врачей получают на ставку не менее 50 тыс. руб., объявленную Росстатом средней зарплатой по стране

11 декабря 2017 12:28
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ОНФ: Лишь 8% врачей получают на ставку не менее 50 тыс. руб., объявленную Росстатом средней зарплатой по стране Больше половины среднего медперсонала работают более чем на одну ставку.
Больше половины среднего медперсонала работают более чем на одну ставку.

Более половины врачей в России, работая на одну ставку, получают заработную плату до 25 тыс. руб. в месяц, и только 8% опрошенных зарабатывают не менее 50 тыс. руб. - сумму, объявленную Росстатом средней зарплатой врачей по стране. Об этом свидетельствуют данные опроса медработников, который был проведен в преддверии «Форума Действий» Общероссийского народного фронта «Россия устремленная в будущее». Исследование проводилось в декабре 2017 г. Народным фронтом и Фондом независимого мониторинга медицинских услуг и охраны здоровья человека «Здоровье».

В опросе приняли участие 8,6 тыс. медицинских работников из 85 регионов, из них 7,3 тыс. - врачи. 58% врачей, участвовавших в опросе, сообщили, что зарабатывают на одну ставку менее 25 тыс. руб., причем более трети из них (21% от общего числа респондентов) - менее 15 тыс. руб. в месяц. При этом зарплату выше 50 тыс. руб. получают лишь 8% врачей. Опрос был организован с помощью мобильного приложения «Справочник врача», в котором зарегистрированы более 300 тыс. медработников.

Согласно же оперативным данным Росстата за январь-сентябрь 2017 года, средняя зарплата российских врачей составляет 53,1 тыс. руб.; среднего медперсонала - 29,2 тыс. руб.

«Со времени нашего предыдущего опроса, который мы провели в феврале, произошел небольшой рост цифр по зарплатам, однако расхождение между результатами опроса и официальными данными остается огромным. Можно предположить, что причина этого - высокий коэффициент совместительства среди медработников. По данным нашего опроса, более половины врачей (58%) работают более чем на одну ставку, а каждый десятый (11%) – даже на две ставки», - рассказал член Центрального штаба ОНФ, директор Фонда «Здоровье» Эдуард Гаврилов.

Опрос среднего медперсонала показал, что три четверти из них (79%) зарабатывают до 25 тыс. руб. на ставку, и лишь 6% - выше 35 тыс. руб. Больше половины (55%) из них также работают более чем на одну ставку.
По планам правительства РФ в 2017 г. заработная плата врачей должна была вырасти: с 1 января - на 7,5%, затем до 1 октября - до 180% от средней по региону. К началу 2018 г. зарплата врачей, в соответствии с указами президента, должна составлять 200% от средней по региону, а среднего медперсонала – до 100%.

«В ходе опроса нас интересовал не только размер зарплаты медработников, но и ее рост. Лишь 17% опрошенных – как врачей, так и среднего медицинского персонала – отметили, что уровень зарплаты в 2017 г. у них повысился. Пятая часть (20%), напротив, сообщили о снижении зарплаты. Почти две трети (63%) указали, что за год уровень их зарплаты не изменился, при этом каждый второй из этого числа пожаловался на снижение покупательской способности», - отметил Гаврилов.

Авторы опроса также попросили медработников сообщить о сроках выплаты зарплат. Как выяснилось, ситуация с февраля этого года стала лучше, но все же проблема сохраняется: о том, что зарплаты задерживают на срок более месяца, рассказали 5% опрошенных, еще 11% отметили, что им задерживали выплаты менее чем на месяц.

Актуальные вопросы отечественного здравоохранения станут одними из ключевых тем предстоящего «Форума Действий» Общероссийского народного фронта «Россия устремленная в будущее», который пройдет в Москве 18-19 декабря. На мероприятии будет работать тематическая площадка «Медицина будущего: здравоСохранение», в дискуссиях примут участие эксперты, активисты, представители медицинских учреждений органов власти и др., сообщает ОНФ.

Фото pixabay.com.

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