ОНФ: Лишь 8% врачей получают на ставку не менее 50 тыс. руб., объявленную Росстатом средней зарплатой по стране
11 декабря 2017 12:28
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Более половины врачей в России, работая на одну ставку, получают заработную плату до 25 тыс. руб. в месяц, и только 8% опрошенных зарабатывают не менее 50 тыс. руб. - сумму, объявленную Росстатом средней зарплатой врачей по стране. Об этом свидетельствуют данные опроса медработников, который был проведен в преддверии «Форума Действий» Общероссийского народного фронта «Россия устремленная в будущее». Исследование проводилось в декабре 2017 г. Народным фронтом и Фондом независимого мониторинга медицинских услуг и охраны здоровья человека «Здоровье».
В опросе приняли участие 8,6 тыс. медицинских работников из 85 регионов, из них 7,3 тыс. - врачи. 58% врачей, участвовавших в опросе, сообщили, что зарабатывают на одну ставку менее 25 тыс. руб., причем более трети из них (21% от общего числа респондентов) - менее 15 тыс. руб. в месяц. При этом зарплату выше 50 тыс. руб. получают лишь 8% врачей. Опрос был организован с помощью мобильного приложения «Справочник врача», в котором зарегистрированы более 300 тыс. медработников.
Согласно же оперативным данным Росстата за январь-сентябрь 2017 года, средняя зарплата российских врачей составляет 53,1 тыс. руб.; среднего медперсонала - 29,2 тыс. руб.
«Со времени нашего предыдущего опроса, который мы провели в феврале, произошел небольшой рост цифр по зарплатам, однако расхождение между результатами опроса и официальными данными остается огромным. Можно предположить, что причина этого - высокий коэффициент совместительства среди медработников. По данным нашего опроса, более половины врачей (58%) работают более чем на одну ставку, а каждый десятый (11%) – даже на две ставки», - рассказал член Центрального штаба ОНФ, директор Фонда «Здоровье» Эдуард Гаврилов.
Опрос среднего медперсонала показал, что три четверти из них (79%) зарабатывают до 25 тыс. руб. на ставку, и лишь 6% - выше 35 тыс. руб. Больше половины (55%) из них также работают более чем на одну ставку.
По планам правительства РФ в 2017 г. заработная плата врачей должна была вырасти: с 1 января - на 7,5%, затем до 1 октября - до 180% от средней по региону. К началу 2018 г. зарплата врачей, в соответствии с указами президента, должна составлять 200% от средней по региону, а среднего медперсонала – до 100%.
«В ходе опроса нас интересовал не только размер зарплаты медработников, но и ее рост. Лишь 17% опрошенных – как врачей, так и среднего медицинского персонала – отметили, что уровень зарплаты в 2017 г. у них повысился. Пятая часть (20%), напротив, сообщили о снижении зарплаты. Почти две трети (63%) указали, что за год уровень их зарплаты не изменился, при этом каждый второй из этого числа пожаловался на снижение покупательской способности», - отметил Гаврилов.
Авторы опроса также попросили медработников сообщить о сроках выплаты зарплат. Как выяснилось, ситуация с февраля этого года стала лучше, но все же проблема сохраняется: о том, что зарплаты задерживают на срок более месяца, рассказали 5% опрошенных, еще 11% отметили, что им задерживали выплаты менее чем на месяц.
Актуальные вопросы отечественного здравоохранения станут одними из ключевых тем предстоящего «Форума Действий» Общероссийского народного фронта «Россия устремленная в будущее», который пройдет в Москве 18-19 декабря. На мероприятии будет работать тематическая площадка «Медицина будущего: здравоСохранение», в дискуссиях примут участие эксперты, активисты, представители медицинских учреждений органов власти и др., сообщает ОНФ.
Фото pixabay.com.
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