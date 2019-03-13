Названы вредные людям старше 30 лет продукты
13 марта 2019 09:53
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Диетологи назвали список продуктов, от которых лучше отказаться людям старше 30 лет, чтобы продлить молодость. Перечень приводит сайт телеканала РЕН ТВ.
Как объяснили специалисты, в этом возрасте в организме человека активизируются физиологические процессы старения и замедляется метаболизм.
В связи с этим, эксперты рекомендуют не злоупотреблять продуктами с высоким содержанием сахара, так как он ухудшает эластичность кожи, способствует появлению морщин и пигментации, консервирует выработку коллагена.
Изделия из белой муки откладываются в жир и повышают уровень глюкозы в крови, поэтому от них тоже лучше отказаться.
Следует сократить в рационе количество продуктов с трансжирами — после 30 лет они не перерабатываются организмом, а откладываются в жировых складах и способствуют старению кожи.
От колбасных изделий также следует отказаться из-за вредных консервантов, усилителей вкуса и стабилизаторов.
Употребление спиртного также не рекомендовано. Из алкогольных напитков особенно опасны пиво и коктейли, обладающие сильным обезвоживающим эффектом.
Ранее в марте специалисты назвали продукты, которые помогут поддерживать стройность. В их числе оказались сардины, жгучий перец и маринованные овощи, пишут "Известия".
Фото: pixabay.com
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