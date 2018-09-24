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Названы лучшие защитники сердца и сосудов

24 сентября 2018 11:12
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Названы лучшие защитники сердца и сосудов Главными источниками этих веществ является растительная пища.
Главными источниками этих веществ является растительная пища.

Группа ученых Российской академии наук (РАН) выяснила, что некоторые из растительных флавоноидов способны успешно предотвращать появление и развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

Как выяснили специалисты, эти вещества смягчают окислительный стресс, помогая сосудам сохранять целостность за счет блокировки активности ангиотензинпревращающего фермента (АПФ), играющего большое значение в процессе регуляции кровяного давления.

Главными источниками флавоноидов является растительная пища, отмечает РЕН ТВ.
Однако самым активным защитником сосудов среди флавоноидоидов проявил себя таксифолин — вещество, которое в большом количестве содержится в сибирской лиственнице, китайском тисе, гималайском кедре.

Ранее ученые назвали продукты для снижения кровяного давления. Среди них — зеленые овощи, рыба и молочные продукты, пишут "Известия".


Фото pixabay.com
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