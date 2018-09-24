Названы лучшие защитники сердца и сосудов
24 сентября 2018 11:12
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Группа ученых Российской академии наук (РАН) выяснила, что некоторые из растительных флавоноидов способны успешно предотвращать появление и развитие сердечно-сосудистых заболеваний.
Как выяснили специалисты, эти вещества смягчают окислительный стресс, помогая сосудам сохранять целостность за счет блокировки активности ангиотензинпревращающего фермента (АПФ), играющего большое значение в процессе регуляции кровяного давления.
Главными источниками флавоноидов является растительная пища, отмечает РЕН ТВ.
Однако самым активным защитником сосудов среди флавоноидоидов проявил себя таксифолин — вещество, которое в большом количестве содержится в сибирской лиственнице, китайском тисе, гималайском кедре.
Ранее ученые назвали продукты для снижения кровяного давления. Среди них — зеленые овощи, рыба и молочные продукты, пишут "Известия".
Фото pixabay.com
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