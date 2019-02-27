Я нашел ошибку
сегодня  Среда, 27 февраля, 17:58
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -3 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 27/02:
USD 65.62
0.36
EUR 74.49
0.4
Искать
Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Названа причина смертности женщин в России

27 февраля 2019 10:56
161
Названа причина смертности женщин в России Ранее названа стала известна основная причина смертности мужчин в стране.
Ранее названа стала известна основная причина смертности мужчин в стране.

Основной причиной смертности женщин в России является онкология, сообщает 27 февраля
В 2017 году из-за злокачественных образований в органах и тканях умерли 19,6 тыс. женщин в возрасте с 16 до 54 лет. От болезней системы кровообращения скончались 18,9 тыс., а от ДТП, нападений и других несчастных случаев — 15,8 тыс. Всего в 2017 году в трудоспособном возрасте (с 16 до 54 лет) умерли 82,6 тыс. женщин, пишут "Известия".

21 февраля стала известна основная причина смертности мужчин в России. Ей оказались болезни системы кровообращения. От этих заболеваний в 2017 году скончались около 102 тыс. мужчин трудоспособного возраста (с 16 до 59 лет).

7 февраля министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что около 70% российских мужчин трудоспособного возраста умирают из-за проблем, вызванных алкоголем. В то же время вице-премьер Татьяна Голикова в октябре прошлого года заявила, что смертность мужчин трудоспособного возраста в результате употребления спиртного сократилась в России почти на 40% за последние шесть лет.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Здравоохранение
27 февраля 2019  15:05
В составе бригады - врач-аллерголог-иммунолог, врач-пульмонолог, врач-детский гастроэнтеролог и медицинская сестра.
Специалисты Самарской областной больницы проведут прием детей в Жигулевске
В составе бригады - врач-аллерголог-иммунолог, врач-пульмонолог, врач-детский гастроэнтеролог и медицинская сестра.  Здравоохранение
93
27 февраля 2019  10:56
Названа причина смертности женщин в России Ранее названа стала известна основная причина смертности мужчин в стране.
Названа причина смертности женщин в России
Ранее названа стала известна основная причина смертности мужчин в стране. Здравоохранение
161
25 февраля 2019  23:10
Также учитывались ожидаемая продолжительность жизни, доступ населения к чистой воде и дополнительные риски (курение, ожирение и риск смерти от передозировки наркотиков).
Bloomberg поставил Россию между Кабо-Верде и Вануату в рейтинге здоровых стран
Также учитывались ожидаемая продолжительность жизни, доступ населения к чистой воде и дополнительные риски (курение, ожирение и риск смерти от передозировки... Здравоохранение
288
25 февраля 2019  12:52
Цифровизация системы МСЭ облегчит жизнь инвалидам
Цифровизация системы МСЭ облегчит жизнь инвалидам
В своем Послании Президент России Владимир Путин поставил задачу сделать медицинскую помощь доступной для населения во всех уголках страны.  Здравоохранение
324
25 февраля 2019  10:22
Врач назвала главную опасность слабоалкогольных напитков
Врач назвала главную опасность слабоалкогольных напитков
Любителей выпить предупреждают, что употребление любого спиртного может привести к гепатиту, гастриту или панкреатиту. Здравоохранение
258
22 февраля 2019  13:58
Учёные рассказали, чем опасен отказ от обеденных перерывов
Учёные рассказали, чем опасен отказ от обеденных перерывов
Исследование показало, что полноценный обеденный перерыв может положительно сказаться не только на здоровье, но и на результатах труда. Здравоохранение
440
21 февраля 2019  22:43
Надежду Ивановну Захарову привезли с острой болью в животе. Врачи хирургического отделения провели сложную операцию, которая закончилась уже ночью следующего дня.
В больнице им. В.Д. Середавина спасли жизнь 91-летнему ветерану войны
Надежду Ивановну Захарову привезли с острой болью в животе. Врачи хирургического отделения провели сложную операцию, которая закончилась уже ночью следующего... Здравоохранение
369
21 февраля 2019  10:00
Спасение или вред: нужно ли прививаться от гриппа?
Спасение или вред: нужно ли прививаться от гриппа?
Прививки сделали 49% от общей численности населения страны. Здравоохранение
3977
20 февраля 2019  11:59
В Сызрани появились первые погибшие от пневмонии
В Сызрани появились первые погибшие от пневмонии
Причиной чаще всего становится несвоевременное обращение за медицинской помощью. Здравоохранение
434
20 февраля 2019  11:10
Выездная бригада специалистов самарской больницы им. Пирогова проведет прием пациентов трех южных районов губернии
Выездная бригада специалистов самарской больницы им. Пирогова проведет прием пациентов трех южных районов губернии
Выезды в небольшие города и населенные пункты мобильных медицинских бригад продолжаются во исполнение поручения Президента России. Здравоохранение
324
Весь список
Современная медицина
25 февраля 2019  19:28
Почистить кожу. Способы и варианты
 Большинство основных проблем кожи появляются из-за неправильного за ней ухода. Современная медицина
36
24 января 2019  08:50
Киста желчного пузыря - симптомы и лечение
 Киста желчного пузыря - это водянка, которая является вторичным патологическим процессом, когда в пузыре накапливается слизисто-экссудативная жидкость, при... Современная медицина
234
9 января 2019  18:52
Выбираем пансионат для пожилого человека
Выбираем пансионат для пожилого человека
 В современном мире весьма актуальной является проблема, связанная с недостаточной заботой о стариках. Современная медицина
241
Весь список
Новости медицины
7 февраля 2019  08:44
Качественное протезирование в Москве
 Человек должен всегда следить за своим здоровьем, чтобы не возникало проблем.  Новости медицины
302
4 января 2019  17:14
Почему для лечения наркоманов подходит только комплексная реабилитация?
Почему для лечения наркоманов подходит только комплексная реабилитация?
 Наркотик – один из опаснейших ядов для человеческого организма. Его главная особенность в том, что он не только разрушающе действует на    Новости медицины
548
4 января 2019  17:11
Пороки сердца у детей, запись на прием к сердечно-сосудистому хирургу, анестезиологу, тактика
Пороки сердца у детей, запись на прием к сердечно-сосудистому хирургу, анестезиологу, тактика
 При необходимости операции на сердце или сосудах у ребенка нужны консультации врачей-хирургов. Новости медицины
456
Весь список


Видео
22 февраля 2019  14:02
В Буэнос-Айресе столкнулись два круизных лайнера
В Буэнос-Айресе столкнулись два круизных лайнера: видео
Инцидент не повлиял на работу порта.
В мире
548
20 февраля 2019  09:36
10 машин попали в снежный плен на трассе под Саратовом
10 машин попали в снежный плен на трассе под Саратовом
Пострадавшие находятся в западне уже больше суток — перед автомобилями перевернулась фура.
Происшествия
596
9 февраля 2019  12:39
В Самаре молодой человек с разбега врезался в автобус Автобус шел на небольшой скорости.
В Самаре молодой человек с разбега врезался в автобус
Автобус шел на небольшой скорости.
Происшествия
1294
7 февраля 2019  11:29
В Сергиевском районе спасатели искали женщину, которая провела в поле 17 часов Она один километр не дошла до дома.
В Сергиевском районе спасатели искали женщину, которая провела в поле 17 часов
Она один километр не дошла до дома.
Происшествия
1112
5 февраля 2019  09:25
Следком опубликовал видео осмотра места пожара на Никитском бульваре Погибли восемь человек, двое из них – дети.
Следком опубликовал видео осмотра места пожара на Никитском бульваре
Погибли восемь человек, двое из них – дети.
Происшествия
1008
1 февраля 2019  10:21
На Тайване туристы застряли на аттракционе вниз головой: видео
На Тайване туристы застряли на аттракционе вниз головой: видео
Они провисели так полчаса.
Происшествия
1165
Весь список

Фоторепортажи
25 февраля 2019  08:30
В Самаре
В Самаре в "Аврора Молл" прошел фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
В течение двух дней горожан радовала насыщенная программа.
Культура
468
23 февраля 2019  20:22
На набережной в Самаре отметили День защитника Отечества: ФОТО
На набережной в Самаре отметили День защитника Отечества: ФОТО
Для взрослых и маленьких горожан работали тематические площадки.
Социум
1016
23 февраля 2019  17:27
К Вечному огню и горельефу Скорбящей Матери-Родине в Самаре тысячи самарцев возложили цветы: ФОТО
К Вечному огню и горельефу Скорбящей Матери-Родине в Самаре тысячи горожан возложили цветы: ФОТО
В мероприятии приняли участие первые лица региона и города, ветераны Великой Отечественной войны, Почетные граждане.
Социум
731
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
2771
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
2464
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
2724
Весь список

Мероприятия
Войска ПВО провели учения в регионах Поволжья с привлечением более 1,3 тысяч военнослужащих
Молодые сотрудники УФСИН России по Самарской области приняли Присягу на верность служебному долгу
В Сызрани пройдет областной военно-спортивный лагерь «Зимний рейд»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные