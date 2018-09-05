На территории роддома больницы им. Семашко откроют скульптуру «Материнство и детство»

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6 сентября в 15.00 в родильном доме Самарской городской клинической больницы №2 им. Н.А. Семашко (г. Самара, ул. Дыбенко, 165) состоится торжественное открытие скульптурной композиции «Материнство и детство».Идея создания композиции, символизирующей появление на свет новой жизни, принадлежит сотрудникам роддома, которые, планируя благоустройство территории, решили установить малую архитектурную форму, отражающую их главную миссию – родовспоможение. Дизайн проекта был создан совместно с ракетно-космическим центром «Прогресс». Открытие композиции приурочено к 76-летию больницы им. Н.А. Семашко.В программе мероприятия – небольшая экскурсия по родильному дому.Фото pixabay.com