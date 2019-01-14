Мобильная бригада офтальмологов выехала в Кинель
14 января 2019 11:08
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С 14 января по 1 февраля офтальмологи отделения мобильной офтальмологической помощи Самарской областной клинической офтальмологической больницы имени Т.И. Ерошевского будут принимать пациентов в Кинеле.
Мобильные комплексы будут располагаться на территории Кинельской центральной больницы города и района (г.Кинель, ул. Светлая, 12).
В течение трех недель на базе комплексов офтальмологи больницы им. Т.И. Ерошевского по полису ОМС осмотрят пациентов старше 18 лет с различной патологией органа зрения при наличии направления от лечащего врача из медицинской организации по месту прикрепления полиса ОМС.
Прием взрослого населения будет проводиться в будни с 09.00 до 14.00 по предварительной записи. Предварительную запись пациентов на прием осуществляют офтальмологи медицинской организации по месту прикрепления полиса ОМС.
Обращаем внимание пациентов, что наличие направления лечащего врача является обязательным условием получения бесплатной специализированной медицинской помощи по полису ОМС в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания населению Самарской области медицинской помощи.
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