Мобильная бригада офтальмологов примет пациентов Тольятти

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С 11 февраля по 3 марта отделение мобильной офтальмологической помощи Самарской областной клинической офтальмологической больницы имени Т.И. Ерошевского будет работать в городе Тольятти.Мобильные комплексы будут располагаться на территории Тольяттинской городской клинической больницы №2 им. В.В. Баныкина по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Центральный р-н, ул. Баныкина, 8, стр. 3.На базе комплексов офтальмологи областной больницы им. Т.И. Ерошевского по полису ОМС будут вести прием пациентов старше 18 лет с различной патологией органа зрения при наличии направления от лечащего врача из медицинской организации по месту прикрепления полиса ОМС.Прием взрослого населения будет проводиться в будние дни с 9.00 до 14.00 по предварительной записи.Предварительная запись осуществляется по телефону: 8-967-762-47-48 (будни с 09.00 до 14.00).Обращаем внимание пациентов, что наличие направления лечащего врача является обязательным условием получения бесплатной специализированной медицинской помощи по полису ОМС в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания населению Самарской области медицинской помощи.pixabay.com