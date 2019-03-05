Минздрав предлагает штрафовать за некачественную медпомощь
5 марта 2019 14:00
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В России в скором времени могут ввести штрафы за оказание медицинской помощи, не соответствующей клиническим рекомендациям. Такой законопроект сейчас разрабатывают специалисты Минздрава, сообщает ФедералПресс.
В документе указывается, что медицинская организация должна обеспечивать оказание медпомощи на основе клинических рекомендаций, а также создавать условия, обеспечивающие соответствие оказываемой медпомощи критериям оценки качества.
За неисполнение обязанностей медицинские организации предлагается штрафовать, должностные лица будут платить 10-20 тыс. рублей, а юрлица – 50-70 тыс. рублей.
Отмечается, что в 2017 году по вопросу качества и безопасности медицинской деятельности поступило более 47 тысяч обращений, пишет «Парламентская газета».
Фото: pixabay.com
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