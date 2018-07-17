Медики Самарской области осмотрят маленьких жителей Сызрани

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18 июля в 10.30 в детской поликлинике №3 Сызранской городской больницы №2 (Самарская область, г. Сызрань, ул. 50 Лет Октября,91) выездная бригада специалистов Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина проведет прием маленьких пациентов.В составе бригады - врач-травматолог-ортопед А.А. Жилин, врач-аллерголог-иммунолог О.Ю. Балдина, врач-детский невролог Л.Г. Белкина, врач-детский гастроэнтеролог М.А. Аристова и медицинская сестра.Во исполнение поручения Президента России Владимира Путина о повышении доступности медицинской помощи в Самарской области продолжаются выезды в небольшие города и населенные пункты мобильных медицинских бригад.Прием пациентов осуществляется по предварительной записи в поликлиниках по месту жительства, сообщает пресс-служба облправительства.