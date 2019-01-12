Я нашел ошибку
сегодня  Суббота, 12 января, 16:09
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  0 °C, Тольятти  -1 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 12/01:
USD 66.92
0.06
EUR 77.13
-0.08
Искать
Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Как не заболеть во время резкого потепления

12 января 2019 10:20
165
Как не заболеть во время резкого потепления
Синоптики прогнозируют сильную оттепель в европейской части России.

Столбик термометра поднимется выше ноля градусов. Иммунитет в период перепада температур резко ослабевает. Эксперты рассказали Лайфу о том, как "поза трупа", смородина и дичь помогут сохранить здоровье и работоспособность при резком потеплении.
По словам директора Гидрометеорологического научно-исследовательского центра России Романа Вильфанда, с 12 января европейская часть страны окажется в южной части мощного циклона. Поэтому, к примеру, в Москве температура ночью будет от –6 до –11 градусов, а днём воздух может нагреться до +1 градуса, уверяет синоптик.
— С 11 января возможны небольшие осадки, но сильных снегопадов не предвидится. Небо будет малооблачным. Но с 14 января снега в столице добавится, а облака будут низкими, — рассказал метеоролог.
В период резкого потепления эксперты рекомендуют с особой внимательностью относиться к своему здоровью: следить за питанием, одеждой, эмоциональным состоянием и людьми, которые находятся рядом.

Перловка, сало и морсы
Один из самых важных уровней защиты нашего иммунитета находится в лёгких. Сурфактантный комплекс, содержащийся в них, способствует выталкиванию инородных бактерий из нашего организма. Чтобы этот комплекс поддерживать, нужно полюбить перловую кашу и натуральное сало.
— Кусочек сала — 10–15 граммов — нужно есть с чёрным хлебом, желательно по утрам. Тогда же или в обед необходимо есть перловую кашу. Она восстанавливает сурфактантный комплекс, — говорит диетолог Алексей Ковальков.
Эксперт добавляет, что этот метод поддержания иммунитета был проверен ещё в XIX веке полководцем Александром Суворовым, который переводил армию через Альпы, — тогда почти никто из солдат не заболел.
К эффективным средствам поддержания тонуса врачи относят ягоды и морсы из них. По мнению главного специалиста Первого Московского государственного медицинского университета им. Сеченова Владислава Жемчугова, смородина или клюква, перетёртая с сахаром, — великолепное средство от простуды.
— Все витамины, которые нам необходимы, в ягодах есть. Кроме того, из ягод можно делать вкусные морсы или фреши, чтобы не заболеть, — добавляет Владислав Жемчугов.

Йога и дыхание
Специалист по восточным практикам Евгения Григорьева отмечает, что занятия йогой помогают активизировать лимфатическую и гормональную систему и не заболеть во время перепадов температуры.
Наклоны вперёд, когда лоб пытается прижаться к коленям, либо стойка на плечах, которую мы привыкли называть "берёзкой", помогают спасти организм от насморка: голова в этих позах находится ниже уровня сердца, поэтому лимфа свободно приливает к органам дыхания.
"Поза трупа", или "шавасана", в которой тело лежит на полу в максимально удобном для него положении, позволяет расслабить каждую клеточку организма. Минуты релакса необходимы всем, чтобы отдохнуть и набраться сил.
В йоге важно правильное дыхание. С помощью простых дыхательных практик, по словам Евгении, можно также укрепить свой иммунитет. Глубокий вдох следует делать медленно, акцентируя внимание сначала на голове, затем на груди, после — на животе. На выдохе внимание переносится в обратном порядке: живот, грудь, голова. Делая вдох и выдох, необходимо настраивать себя: "Я вдыхаю здоровье. Я выдыхаю всё плохое".

Следует всегда следить за тем, чем мы дышим.
В общественном транспорте, где большая скученность народа, может происходить обмен вирусами. Поэтому в период перепада температур, когда иммунитет ослабевает, лучше избегать общественного транспорта. А в офисе или дома использовать фильтры, которые очищают воздух.
— Начальникам следует отпускать своих подчинённых домой при малейшем недомогании, чтобы они не заражали всех остальных, — добавляет Владислав Жемчугов.

Медики также напоминают про бульоны. 
— Бульон из утки или курицы великолепно поднимает иммунитет. Можно съесть кусочек индейки или утки вместе с квашеной капустой, луком, тмином и зеленью. Эти продукты не только вкусные, но ещё и являются отличным источником витамина С, — говорит врач-эндокринолог Анна Гончарова.
Также доктор рекомендует сделать то, что может поднять ваше настроение. Грусть и депрессия снижают иммунитет и подвергают наш организм риску схватить простуду. На эмоциональный статус положительно влияет музыка Моцарта и яркий свет, который нужно зажигать не только в помещении, но и внутри себя, — тогда точно не заболеем.

pixabay.com

 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Здравоохранение
12 января 2019  10:20
Как не заболеть во время резкого потепления
Как не заболеть во время резкого потепления
Синоптики прогнозируют сильную оттепель в европейской части России.  Здравоохранение
164
10 января 2019  13:54
В новогодние праздники в Самаре в ожоговый центр пришли восемь пострадавших от обращения с пиротехникой.
В новогодние праздники в Самаре в ожоговый центр пришли восемь пострадавших от обращения с пиротехникой
Один из них — трехлетний ребенок. Здравоохранение
312
10 января 2019  10:45
В России набор для введения инсулина включили в льготный медицинский перечень
В России набор для введения инсулина включили в льготный медицинский перечень
Распоряжение об этом опубликовано на сайте кабмина. Здравоохранение
172
7 января 2019  18:08
Исследователи отмечают, что новый метод терапии можно применять для особо агрессивных форм заболевания.
Учёные "убили" рак крови стволовыми клетками
Исследователи отмечают, что новый метод терапии можно применять для особо агрессивных форм заболевания.  Здравоохранение
768
7 января 2019  15:07
Желаем ребятам скорейшего выздоровления!
Маленьких пациентов самарской городской больницы № 5 пришли поздравить с Рождеством сказочные герои
Желаем ребятам скорейшего выздоровления!  Здравоохранение
497
4 января 2019  10:26
Названа самая простая и полезная диета на 2019 год Она предполагает употребления в основном растительной пищи.
Названа самая простая и полезная диета на 2019 год
Она предполагает употребления в основном растительной пищи. Здравоохранение
537
31 декабря 2018  12:07
Ученые назвали лучшее средство от похмелья
Ученые назвали лучшее средство от похмелья
Это газированная вода с лимоном. Здравоохранение
941
29 декабря 2018  17:58
Его стаж военной медицинской службы более 30 лет, подполковник медицинской службы в отставке, кандидат медицинских наук.
Областную станцию скорой медицинской помощи возглавил Гурбансахат Оразов
Его стаж военной медицинской службы более 30 лет, подполковник медицинской службы в отставке, кандидат медицинских наук.  Здравоохранение
845
28 декабря 2018  15:28
Подарок для сотрудников службы скорой медицинской помощи Тольятти, Сызрани и Жигулёвска в канун Нового года.
Дмитрий Азаров вручил ключи от 15 новых автомобилей скорой помощи
Подарок для сотрудников службы скорой медицинской помощи Тольятти, Сызрани и Жигулёвска в канун Нового года.  Здравоохранение
652
28 декабря 2018  13:28
ТФОМС утверждает, что средняя зарплата самарских врачей выросла до 57,9 тысяч рублей
ТФОМС утверждает, что средняя зарплата самарских врачей выросла до 57,9 тысяч рублей
Правда, фонд признает, что не все учреждения области достигают подобного уровня. Здравоохранение
464
Весь список
Современная медицина
9 января 2019  18:52
Выбираем пансионат для пожилого человека
Выбираем пансионат для пожилого человека
 В современном мире весьма актуальной является проблема, связанная с недостаточной заботой о стариках. Современная медицина
64
5 января 2019  12:31
Если мужчине с нормальной потенцией принять Левитру, что будет?
 Однозначный ответ на этот вопрос дать очень сложно, так как реакция организма на данное средство у всех мужчин абсолютно разная.  Современная медицина
148
Весь список
Новости медицины
4 января 2019  17:14
Почему для лечения наркоманов подходит только комплексная реабилитация?
Почему для лечения наркоманов подходит только комплексная реабилитация?
 Наркотик – один из опаснейших ядов для человеческого организма. Его главная особенность в том, что он не только разрушающе действует на    Новости медицины
124
4 января 2019  17:11
Пороки сердца у детей, запись на прием к сердечно-сосудистому хирургу, анестезиологу, тактика
Пороки сердца у детей, запись на прием к сердечно-сосудистому хирургу, анестезиологу, тактика
 При необходимости операции на сердце или сосудах у ребенка нужны консультации врачей-хирургов. Новости медицины
128
24 декабря 2018  18:10
Полезен или вреден препарат Левитра
 Читая подробные инструкции и аннотации, мужчины сомневаются, полезен или вреден препарат Левитра, не знают, как правильно его принимать для достижения... Новости медицины
375
Весь список


Видео
12 января 2019  12:20
Ночью в Самаре более 200 единиц техники МП
Ночью в Самаре более 200 единиц техники МП "Благоустройство" чистили дороги
Работа организована в две смены.
ЖКХ
165
6 января 2019  11:47
В Самаре на Красной Глинке столкнулись лыжник и сноубордист Происшествие попало в объектив экшн-камеры.
В Самаре на Красной Глинке столкнулись лыжник и сноубордист
Происшествие попало в объектив экшн-камеры.
Происшествия
618
3 января 2019  13:04
Итоги года по инвестициям в будущее подводят в Самарской области
Итоги года по инвестициям в будущее подводят в Самарской области
Их прокомментировал губернатор Дмитрий Азаров.
Экономика региона
833
3 января 2019  12:51
Подводим итоги 2018 года: культура Необходимо создать условия для того, чтобы людям было интересно, заявил Дмитрий Азаров.
Подводим итоги 2018 года: культура
Необходимо создать условия для того, чтобы людям было интересно, заявил Дмитрий Азаров.
Социум
770
2 января 2019  12:45
Как новогодние игрушки поменялись за 100 лет
Как новогодние игрушки поменялись за 100 лет
700 новогодних игрушек представлено в Музее Победы в Москве.
Социум
1016
2 января 2019  12:12
В этом году на территории Самарской области начали свою работу 9 новых садов
В этом году на территории Самарской области начали свою работу 9 новых садов
Регион подводит итоги 2018 года.
Социум
664
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
1454
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
1263
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1606
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1992
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
2168
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
3395
Весь список

Мероприятия
В Самарском театре оперы и балета состоялся традиционный рождественский концерт
В селе Сосновка состоится главное автоспортивное событие зимы- гонка чемпионов
Колядки на Ленинградской. Всех желающих приглашают отпраздновать святочные дни
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные