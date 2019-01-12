Как не заболеть во время резкого потепления
12 января 2019 10:20
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Столбик термометра поднимется выше ноля градусов. Иммунитет в период перепада температур резко ослабевает. Эксперты рассказали Лайфу о том, как "поза трупа", смородина и дичь помогут сохранить здоровье и работоспособность при резком потеплении.
По словам директора Гидрометеорологического научно-исследовательского центра России Романа Вильфанда, с 12 января европейская часть страны окажется в южной части мощного циклона. Поэтому, к примеру, в Москве температура ночью будет от –6 до –11 градусов, а днём воздух может нагреться до +1 градуса, уверяет синоптик.
— С 11 января возможны небольшие осадки, но сильных снегопадов не предвидится. Небо будет малооблачным. Но с 14 января снега в столице добавится, а облака будут низкими, — рассказал метеоролог.
В период резкого потепления эксперты рекомендуют с особой внимательностью относиться к своему здоровью: следить за питанием, одеждой, эмоциональным состоянием и людьми, которые находятся рядом.
Перловка, сало и морсы
Один из самых важных уровней защиты нашего иммунитета находится в лёгких. Сурфактантный комплекс, содержащийся в них, способствует выталкиванию инородных бактерий из нашего организма. Чтобы этот комплекс поддерживать, нужно полюбить перловую кашу и натуральное сало.
— Кусочек сала — 10–15 граммов — нужно есть с чёрным хлебом, желательно по утрам. Тогда же или в обед необходимо есть перловую кашу. Она восстанавливает сурфактантный комплекс, — говорит диетолог Алексей Ковальков.
Эксперт добавляет, что этот метод поддержания иммунитета был проверен ещё в XIX веке полководцем Александром Суворовым, который переводил армию через Альпы, — тогда почти никто из солдат не заболел.
К эффективным средствам поддержания тонуса врачи относят ягоды и морсы из них. По мнению главного специалиста Первого Московского государственного медицинского университета им. Сеченова Владислава Жемчугова, смородина или клюква, перетёртая с сахаром, — великолепное средство от простуды.
— Все витамины, которые нам необходимы, в ягодах есть. Кроме того, из ягод можно делать вкусные морсы или фреши, чтобы не заболеть, — добавляет Владислав Жемчугов.
Йога и дыхание
Специалист по восточным практикам Евгения Григорьева отмечает, что занятия йогой помогают активизировать лимфатическую и гормональную систему и не заболеть во время перепадов температуры.
Наклоны вперёд, когда лоб пытается прижаться к коленям, либо стойка на плечах, которую мы привыкли называть "берёзкой", помогают спасти организм от насморка: голова в этих позах находится ниже уровня сердца, поэтому лимфа свободно приливает к органам дыхания.
"Поза трупа", или "шавасана", в которой тело лежит на полу в максимально удобном для него положении, позволяет расслабить каждую клеточку организма. Минуты релакса необходимы всем, чтобы отдохнуть и набраться сил.
В йоге важно правильное дыхание. С помощью простых дыхательных практик, по словам Евгении, можно также укрепить свой иммунитет. Глубокий вдох следует делать медленно, акцентируя внимание сначала на голове, затем на груди, после — на животе. На выдохе внимание переносится в обратном порядке: живот, грудь, голова. Делая вдох и выдох, необходимо настраивать себя: "Я вдыхаю здоровье. Я выдыхаю всё плохое".
Следует всегда следить за тем, чем мы дышим.
В общественном транспорте, где большая скученность народа, может происходить обмен вирусами. Поэтому в период перепада температур, когда иммунитет ослабевает, лучше избегать общественного транспорта. А в офисе или дома использовать фильтры, которые очищают воздух.
— Начальникам следует отпускать своих подчинённых домой при малейшем недомогании, чтобы они не заражали всех остальных, — добавляет Владислав Жемчугов.
Медики также напоминают про бульоны.
— Бульон из утки или курицы великолепно поднимает иммунитет. Можно съесть кусочек индейки или утки вместе с квашеной капустой, луком, тмином и зеленью. Эти продукты не только вкусные, но ещё и являются отличным источником витамина С, — говорит врач-эндокринолог Анна Гончарова.
Также доктор рекомендует сделать то, что может поднять ваше настроение. Грусть и депрессия снижают иммунитет и подвергают наш организм риску схватить простуду. На эмоциональный статус положительно влияет музыка Моцарта и яркий свет, который нужно зажигать не только в помещении, но и внутри себя, — тогда точно не заболеем.
pixabay.com
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