Гериатрическая бригада отправляется в Сызрань

7 июня в 10.30 состоится выезд гериатрической бригады Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн в Сызранскую городскую поликлинику (Самарская область, г. Сызрань, ул. Советская, 17).В состав комплексной мультидисциплинарной бригады госпиталя входят врач-гериатр, специалист по социальной работе, хирург, уролог, невролог, офтальмолог. Врачи осмотрят инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, а также пациентов, приравненных к ним по льготам, дадут индивидуальные рекомендации, сообщает пресс-служба облправительства.