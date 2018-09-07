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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Для Самарской области закупят новые машины скорой помощи и школьные автобусов

7 сентября 2018 11:55
141
Для Самарской области закупят новые машины скорой помощи и школьные автобусов Подписано распоряжение Правительства РФ.
Подписано распоряжение Правительства РФ.

Согласно документу Самарской области выделят 26 школьных автобусов. Из них 3 вместимостью 13-20 человек, 22 штуки рассчитаны на 21-24 человек и 1 автобус – на 31 место. Также в Самарскую области поступят 15 машин скорой помощи.
Автомобили скорой помощи получат следующие медицинские учреждения:
ГБУЗ СО «Сызранская станция скорой медицинской помощи» (2), ГБУЗ «Областная станция скорой медицинской помощи» (2), ГБУЗ СО «Самарская городская станция скорой медицинской помощи» (3), ГБУЗ СО «Тольяттинская станция скорой медицинской помощи» (4), ГБУЗ СО «Борская центральная районная больница» (1), ГБУЗ СО «Исаклинская центральная районная больница» (1), ГБУЗ СО «Приволжская центральная районная больница» (1), ГБУЗ СО «Челно-Вершинская центральная районная больница» (1), сообщает пресс-служба облправительства.

Фото pixabay.com 

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Комментарии



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