Для Самарской области закупят новые машины скорой помощи и школьные автобусов

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Согласно документу Самарской области выделят 26 школьных автобусов. Из них 3 вместимостью 13-20 человек, 22 штуки рассчитаны на 21-24 человек и 1 автобус – на 31 место. Также в Самарскую области поступят 15 машин скорой помощи.Автомобили скорой помощи получат следующие медицинские учреждения:ГБУЗ СО «Сызранская станция скорой медицинской помощи» (2), ГБУЗ «Областная станция скорой медицинской помощи» (2), ГБУЗ СО «Самарская городская станция скорой медицинской помощи» (3), ГБУЗ СО «Тольяттинская станция скорой медицинской помощи» (4), ГБУЗ СО «Борская центральная районная больница» (1), ГБУЗ СО «Исаклинская центральная районная больница» (1), ГБУЗ СО «Приволжская центральная районная больница» (1), ГБУЗ СО «Челно-Вершинская центральная районная больница» (1), сообщает пресс-служба облправительства.