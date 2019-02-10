Диетологи дали рекомендации по отказу от сладкого
10 февраля 2019 09:00
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Диетологи разработали рекомендации, которые могут помочь отказаться от сладкого и сбросить вес. По словам специалистов, в первую очередь необходимо перестать употреблять конфеты и пирожные во время просмотра фильмов или каких-либо действий, так как из-за отсутствия концентрации сложно контролировать объемы съеденного.
Еще один способ, который приводит телеканал РЕН ТВ, заключается в отказе от привычек, которые подразумевают употребление вредных продуктов. К примеру, во время перерыва на работе рекомендуется покупать не сладкий пирожок, а с мясом или овощами.
Диетологи также рекомендуют отказываться от сладкого постепенно и уделить отдельное внимание сладким газировкам. Специалисты предупреждают, что в этих напитках содержится огромное количество сахара.
Еще один «секретный» способ отказа от сладкого — попытаться съесть кусочек торта без кофе или чая, запивая обычной водой. Эксперты уверены, что несколько таких попыток отобьют желание есть сладкое на долгое время.
Ранее в феврале ученые назвали способы продлить молодость. Большую роль в сохранении молодости специалисты отвели образу жизни, привычкам, питанию и регулярному посещению врача. Также эксперты определили самый полезный продукт для молодости, пишут "Известия".
pixabay.com
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