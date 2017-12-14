Больница им. Семашко в Самаре отмечает юбилей

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15 декабря в 16.00 в ДК железнодорожников им. А.С. Пушкина (г. Самара, ул. Л. Толстого, 94) состоится торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарской городской клинической больницы №2 им. Семашко.В мероприятии примут участие представители медицинского сообщества, областной и городской администрации, депутаты, ветераны отрасли здравоохранения. Во время праздничного мероприятия более 50 работников медучреждения будут отмечены заслуженными наградами и благодарностями.Больница была открыта 12 сентября 1942 года, предназначалась для оказания амбулаторной и специализированной стационарной медицинской помощи рабочим заводов и членам их семей, эвакуированных из западных и центральных областей России, Москвы, Ленинграда в г. Куйбышев. Сегодня это многопрофильное медицинское учреждение, оказывающее круглосуточную экстренную медицинскую помощь жителям города. В больнице работают 12 лечебно-диагностических отделений, травмпункт. Ежегодно в родильном доме больницы рождается около 5000 малышей.Отметим, что за последние несколько лет больница им. Семашко заметно преобразилась. Здесь проведен капитальный ремонт корпусов, отремонтирован оперблок, отделения ЛПУ, закуплено современное оборудование, благоустроена территория.