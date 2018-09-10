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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Акция в рамках Всемирного дня трезвости пройдет в Самаре

10 сентября 2018 09:50
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Акция в рамках Всемирного дня трезвости пройдет в Самаре Любой посетитель палатки
Любой посетитель палатки "Здоровье" сможет пройти обследование.

10 сентября с 10.00 до 13.00 в Самаре в парке им. Ю.Гагарина пройдет мероприятие в рамках Всемирного дня трезвости. Мероприятие направлено на пропаганду семейных ценностей, трезвого и здорового образа жизни, а также на привлечение жителей к занятиям творчеством и спортом.
Акцию проведут специалисты Самарского областного центра медицинской профилактики и Самарского областного наркологического диспансера.

В рамках мероприятия специалисты Самарского областного центра медицинской профилактики организуют работу палатки «Здоровье»: проведут спирометрию легких; определят идеальный вес тела по отношению к росту; определят % жира в организме; рассчитают силовой индекс; проконсультируют по результатам обследования. Любой посетитель палатки "Здоровье" сможет пройти обследование организма, получить справочную информацию и проконсультироваться с врачами.

Также в рамках акции зависимые и их родственники смогут анонимно проконсультироваться с психиатром-наркологом. Врач ответит на вопросы, расскажет, где пройти бесплатное лечение, как уговорить человека обратиться за медицинской помощью, сообщает пресс-служба облправительства.
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