Активисты проекта ОНФ «Народная оценка качества» оценили качество работы поликлиник Самарской области

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В рамках реализации приоритетного проекта Общероссийского народного фронта «Народная оценка качества» активисты регионального отделения представили результаты общественного мониторинга независимой системы оценки качества работы медицинских организаций амбулаторного звена и обсудили возможные пути решения проблем с представителями профильных ведомств.Всего активисты ОНФ посетили 11 учреждений здравоохранения региона и опросили жителей в поликлиниках Тольятти, Чапаевска, Новокуйбышевска, а также Промышленного, Красноглинского и Куйбышевского районов Самары на предмет открытости и доступности информации о работе лечебного учреждения, комфортности условий предоставления медицинской помощи, продолжительности времени ожидания, вежливости и компетентности персонала и удовлетворенности качеством медицинской помощи.Наиболее высоко по результатам анкетирования жители оценили «доброжелательность, вежливость и компетентность работников организации», а вот «продолжительность времени ожидания предоставления услуги» получила самую низкую оценку. Недовольны пациенты тем, что приходится ожидать проведения таких диагностических исследований, как рентген, МРТ, УЗИ. В некоторых поликлиниках отсутствует терминал электронной записи, поэтому очередь в регистратуру люди вынуждены занимать с раннего утра.По итогам посещения медицинских учреждений амбулаторного звена состоялась общественная дискуссия результатов опросов жителей с участием представителей министерства здравоохранения, общественного совета при министерстве здравоохранения Самарской области, руководителей лечебных учреждений, профильных общественных объединений.Член регионального штаба ОНФ в Самарской области Валерий Синцов рассказал, что активисты сопоставили результаты проведенной в 2016 г. независимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями, опубликованные на сайте министерства здравоохранения Самарской области при участии Общественного совета, и выявили, что цифры соответствуют народной оценке менее, чем наполовину.Между тем, многие вопросы организации амбулаторной медицинской помощи не требуют больших финансовых затрат, но нуждаются в неформальном и грамотном подходе и решаются управленческими мерами без привлечения значительных финансовых средств, считает Синцов.Представители министерства здравоохранения рассказали, что вопрос обеспеченности поликлинических отделений в настоящее время решается совместно с руководством Самарского медицинского университета путем аккредитации выпускников лечебного и педиатрических факультетов, а также лечебные учреждения самостоятельно мотивируют студентов университета и медицинского колледжа, выплачивая им именные стипендии.«В целом мониторинг ОНФ показал, что в поликлиниках Самарского региона не хватает участковых терапевтов и педиатров, лечебные учреждения остро нуждаются в молодых специалистах. Удаленные городские территории по условиям работы фактически являются сельскими, но врачи не получают никаких дополнительных выплат, поскольку причисляются к городским жителям. Проблемы нехватки кадров первичного звена и узких специалистов медицинский персонал зачастую компенсирует доброжелательным отношением и высоким уровнем