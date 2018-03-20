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Академик РАН Геннадий Котельников поздравит коллектив СПИД-центра с присвоением клинического статуса

20 марта 2018 10:34
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Академик РАН Геннадий Котельников поздравит коллектив СПИД-центра с присвоением клинического статуса
Он вручит "Сертификат о присвоении статуса клинический медицинской организации".

21 марта в Самарском областном центре профилактики и борьбы со СПИД состоится торжественное мероприятие с участием ректора Самарского государственного медицинского университета, академика РАН Геннадия Котельникова и заведующих несколькими кафедрами.

Академик Г.П. Котельников поздравит коллектив СПИД-центра с присвоением клинического статуса и вручит "Сертификат о присвоении
статуса клинический медицинской организации".

Начало в 12:00 по адресу: г.Самара, ул. Ново-Садовая, д.178.
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