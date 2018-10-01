2 октября в Тольяттинском медицинском колледже пройдет осенний день донора

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Выездная бригада специалистов Тольяттинской областной станции переливания крови начнет свою работу в 8.30 и будет принимать всехжелающих до 11.00.Донорам при себе необходимо иметь паспорт с пропиской в Самарской области. С рекомендациями и противопоказаниями можно ознакомиться на сайте: http://www.donor-samara.ru.Приглашаем всех желающих студентов и жителей города, присоединиться к донорскому движению и сдать кровь, передает пресс-служба минздрава СО.