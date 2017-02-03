6 и 7 февраля дни донора состоятся для жителей Чапаевска и Безенчука

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, в понедельник, донорский пункт будет развернут на территории терапевтического отделения №3 Чапаевской городской больницы (г. Чапаевск, ул. Ленина, 5) с 8.30 до 12.00., во вторник, выездная бригада будет осуществлять прием доноров на территории Безенчукской центральной районной больницы (с. Безенчук, ул. Мамистова, 52) с 8.00 до 12.00.При себе необходимо иметь паспорт с пропиской в Самаре или Самарской области. Возраст от 18 лет, вес от 55 кг. С рекомендациями и противопоказаниями можно ознакомиться на сайте: http://www.donorsamara.ruПосле сдачи крови, каждому донору положены два оплачиваемых выходных дня (для работающих) и единовременная денежная компенсация на питание в размере 536 рублей, сообщает пресс-служба облправительства.