1 декабря - Всемирный День борьбы со СПИДом
30 ноября 2018 14:29
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В 1991 году организация под названием «Визуальный СПИД» в Нью-Йорке создала простой визуальный символ, который позволил людям проявить свою поддержку в борьбе со СПИДом: красная ленточка (художник Фрэнк Мур). Красный цвет был выбран из-за его «связи с кровью и страстью — не только гнев, но и любовь …».
В 2018 году темой Всемирного дня борьбы со СПИД выбран призыв «Знай свой статус», надо отметить, что это очень близко по духу к идее, которую продвигает в Самарском регионе областной СПИД-центр «Знать о ВИЧ-значит жить!». Генеральная линия профилактической кампании заключается в мотивировании население сдать тест на ВИЧ и узнать свой статус. В последние годы в Самарской области значительно улучшились показатели эффективности профилактических мер.
Для сравнения:
В 2015 году - протестировано 18% населения региона, впервые выявлен и подтверждён диагноз ВИЧ у 3 351 человек.
В 2016 году - протестировано 20 % населения региона, впервые выявлен и подтверждён диагноз ВИЧ у 3 339 человек.
В 2017 году - протестировано 21 % населения региона, впервые выявлен и подтверждёндиагноз ВИЧ у 3 277 человек.
До конца декабря 2018 года тестированием будет охвачено 24 % населения Самарской области, за десять месяцев этого года впервые выявлен и подтверждён диагноз ВИЧ- инфекция почти у двух с половиной тысяч человек. Таким образом, первичная заболеваемость стабилизируется. Охват тестированием увеличивается, все больше людей ежегодно проверяется на ВИЧ, при этом показатель первичной заболеваемости снижается.
Тестирование на ВИЧ имеет важное значение для расширения доступности лечения и обеспечения всем людям, живущим с ВИЧ, возможности вести здоровую и полноценную жизнь.
С середины 1990-х годов противовирусная терапия превратила ВИЧ/СПИД из смертного приговора в хроническое заболевание, такое как, например, диабет, но только для тех людей, у которых есть возможность получать лекарства.
В Самарской области первый пациент в ВИЧ-инфекцией появился в 1989 году. Сегодня в регионе с ВИЧ-инфекцией живут около 35 тысяч человек, из них более 32 тысяч находятся на диспансерном учете в СПИД-центрах. Получают антиретровирусную терапию 65 % пациентов, состоящих на учете.
Останавливаться на достигнутых успехах рано! Смертность от ВИЧ-инфекции остается высокой. Очень важно повышать информированность населения о необходимости тестирования на ВИЧ. Люди должны знать, о том, как избежать заражения, где им могут оказать помощь, как психологическую, так и медицинскую. Важно знать, что лечение ВИЧ-инфекции для граждан РФ бесплатное.
Ко Дню борьбы со СПИДом приурочены многочисленные мероприятия по информированию населения о способах профилактики ВИЧ\СПИД. Проводятся акции по привлечению граждан к добровольному тестированию на ВИЧ, эпидемиологи отправляются в трудовые и учебные коллективы, чтобы рассказать об опасности заражения ВИЧ и о способах защиты.
Всемирный день борьбы со СПИД – ещё один повод вновь затронуть тему, которая касается без исключения каждого жителя, передает пресс-служба Самарского СПИД-центра.
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