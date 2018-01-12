Заболеваемость ОРВИ в Самаре снизилась

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За первую неделю нового, 2018 года, в Самарской области ОРВИ и гриппом заболели 7092 человека, из них 4180 - в Самаре. Это почти на 10% меньше, чем за последнюю неделю 2017 года. В Самаре снижение заболеваемости отмечается на уровне 1,6%.К 9 января, заболеваемость ОРВИ и гриппом регистрировалась на неэпидемическом уровне.При этом почти половина населения области (44,4%) сделали прививки от гриппа, сообщает регуправление РОспотребнадзора.