Жителей Самарской области в этом году ждут три штамма гриппа
7 сентября 2018 12:43
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В этом году прививочная кампания против гриппа в 63-м регионе стартовала гораздо раньше обычного. Эксперты ожидают, что в Самарской области будут "популярны" три штамма вируса.
Первые поставки вакцины поступили в область еще в конце августа, и сейчас медики приглашают жителей области активнее приходить в лечебные учреждения.
- По прогнозам ВОЗ, в 2017-2018 гг. мы ожидаем три штамма вируса гриппа, один из которых ранее широко у нас не циркулировал. Это, во-первых, грипп типа А – H1N1 2009 года (Мичиган), который в народе еще называют «свиным». В прошлом году его не фиксировали на территории РФ, и у населения не сформирован иммунитет к нему. И также вирусы, которые уже циркулировали прошлой зимой: типа А – H3N2 (Гонконг) и типа В (Брисбен), - сообщила журналистам "КП-Самара" заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Самарской области Римма Галимова.
В силу того, что состав гриппа в этом году будет отличаться от года предыдущего, эпидемиологи настойчиво рекомендуют сделать прививку всем категориям населения. Особенно, это касается тех, кто входит в так называемую группу риска. Это дети с 6 месяцев до 7 лет, школьники, беременные женщины, пожилые и люди, страдающие хроническими бронхо-легочными и сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом.
Кроме того, эксперты настоятельно рекомендуют пройти вакцинацию тем жителям, которые связаны с птицеводством: это работники птицефабрик, а также сотрудники зоопарков, в том числе и контактных. В Сызрани 18,5 тысяч частных домовладений, многие жители занимаются разведением птиц и тем самым попадают в зону риска - в последние годы один из штаммов птичьего гриппа стал патогенным и для человека, пишет КТВ-Луч.
Фото pixabay.com
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