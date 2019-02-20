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Выездная бригада специалистов самарской больницы им. Пирогова проведет прием пациентов трех южных районов губернии

20 февраля 2019 11:10
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Выездная бригада специалистов самарской больницы им. Пирогова проведет прием пациентов трех южных районов губернии
Выезды в небольшие города и населенные пункты мобильных медицинских бригад продолжаются во исполнение поручения Президента России.

21 февраля в 11.00 на базе Большеглушицкой ЦРБ (Самарская область, с. Большая Глушица, ул. Зеленая, 12), где создан межмуниципальный консультативный центр, состоится прием пациентов выездной бригадой специалистов Самарской городской клинической больницы №1 имени Н.И. Пирогова.

Нейрохирург, сосудистый хирург, ортопед, проктолог, кардиолог, эндокринолог проведут прием пациентов Большеглушицкого, Пестравского и Большечерниговского районов.

Выезды в небольшие города и населенные пункты мобильных медицинских бригад продолжаются во исполнение поручения Президента России Владимира Путина о повышении доступности медицинской помощи. Качеству жизни и медицинского обслуживания населения Самарской области посвящено несколько разделов Послания Главы региона Дмитрия Азарова. Распоряжением Губернатора Самарской области сформирована Программа действий регионального Правительства по реализации Посланий.

Фото: pixabay.com
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