Всемирный день борьбы с диабетом отметят в Самаре

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14 ноября в 10.00 во Всемирный день борьбы с диабетом в Окружном доме офицеров (ОДО, Самара, ул. Шостаковича, 7) состоится мероприятие под девизом: «Диабет касается каждой семьи».С приветственными словами к пациентам обратятся врачи-эндокринологи, главные врачи лечебных учреждений губернии, представители управления по делам инвалидов министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, руководитель Главного бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области, Самарского областного фонда «Милосердие и здоровье».Прозвучит лекция о профилактике сахарного диабета в семье. Пациенты смогут задать вопросы и измерить уровень сахара в крови, после чего их ждет концерт.Фото pixabay.com