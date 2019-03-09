Врачи рассказали о самых действенных способах борьбы с депрессией без медикаментов
9 марта 2019 11:44
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Согласно последним исследованиям, чтобы победить депрессию, важно сохранять физическую активность, убрать из рациона некоторые продукты питания, а также правильно выстроить свой досуг, пишет РЕН ТВ.
Так, положительные изменения в психическом состоянии людей, страдающих от депрессии, наблюдалось у тех, кто хотя бы один час в неделю посвящал физическим упражнениям.
Эксперты советуют не только ходить в спортзал, но и обратить внимание на езду на велосипеде и занятия боевыми искусствами.
В плане питания необходимо ограничить употребление мяса и субпродуктов, отдавая предпочтение овощам и фруктам.
Также для борьбы с симптомами депрессии можно вести дневник, в который важно записывать позитивные моменты, произошедшие за день. Специалисты рекомендуют больше читать, хорошо высыпаться, заниматься йогой, а также проводить время на солнце, пишут "Известия".
Фото: pixabay.com
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