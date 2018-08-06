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Врачи назвали главную опасность использования кондиционеров в жару

6 августа 2018 12:39
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Врачи назвали главную опасность использования кондиционеров в жару
В группе риска — люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с ожирением, больные диабетом.

Перепад температуры отрицательно сказывается на здоровье человека, поэтому при работающем кондиционере в жару у людей может возникнуть спазм сосудов.

Как пояснила РИА "Новости" врач общей практики Витала Воронцова, чтобы не простудиться в жару, нужно охлаждаться постепенно.

— Также спазм сосудов может привести к обострению сердечно-сосудистых заболеваний, повышению температуры, повышению давления, — рассказала эксперт.

По словам врача-инфекциониста Виктора Малеева, в группе риска — люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, ожирением, больные диабетом.

Чтобы не заболеть, по мнению Малеева, нельзя ставить кондиционер на слишком низкую температуру и при этом лучше сидеть подальше от него.

Ранее американские учёные пришли к выводу, что частое использование кондиционеров в жару может привести к массовой гибели людей, пишет Лайф.

Фото: pixabay.com
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