Врачи назвали главную опасность использования кондиционеров в жару
6 августа 2018 12:39
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Перепад температуры отрицательно сказывается на здоровье человека, поэтому при работающем кондиционере в жару у людей может возникнуть спазм сосудов.
Как пояснила РИА "Новости" врач общей практики Витала Воронцова, чтобы не простудиться в жару, нужно охлаждаться постепенно.
— Также спазм сосудов может привести к обострению сердечно-сосудистых заболеваний, повышению температуры, повышению давления, — рассказала эксперт.
По словам врача-инфекциониста Виктора Малеева, в группе риска — люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, ожирением, больные диабетом.
Чтобы не заболеть, по мнению Малеева, нельзя ставить кондиционер на слишком низкую температуру и при этом лучше сидеть подальше от него.
Ранее американские учёные пришли к выводу, что частое использование кондиционеров в жару может привести к массовой гибели людей, пишет Лайф.
Фото: pixabay.com
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