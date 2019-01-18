Возвращается пандемический грипп
18 января 2019 13:21
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Директор Института вирусологии РАМН Дмитрий Львов заявил, что в этом году в Россию возвращается пандемический вирус гриппа, который свирепствовал в стране в 2009 году. По словам учёного, во время каникул заболеваемость упала, но теперь будет постепенно нарастать.
— Конечно, благодаря активной политике Роспотребнадзора была проведена активная иммунизация населения. Поэтому те, кто привит, они, во-первых, не умрут и, во-вторых, у них, скорее всего, не будет серьёзных осложнений, а вот остальным надо беречься, потому что опять начинает активно циркулировать пандемический вирус 2009 года, который неправильно называют свиным гриппом, — H1N1/09. Это пандемический вирус, который появился в 2009 году, он опять начинает доминировать, а он более вирулентен по сравнению с другими штаммами вируса гриппа. Поэтому не исключено, что сезон будет довольно напряжённым, — рассказал учёный Лайфу.
По мнению эксперта, ждать пика заболеваемости гриппом нужно примерно через месяц, когда вирус наберёт силу.
— Активность этого вируса означает, что стоит ждать тяжёлого течения заболеваемости, роста осложнений и роста числа летальных исходов среди непривитых, — отметил Львов.
Эксперт советует тем, кто заболевает, немедленно начинать активное противовирусное лечение с самых первых часов болезни.
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