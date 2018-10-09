Я нашел ошибку
Главные новости: 
Новый пассажирский поезд Самара – Казань будет курсировать с 9 декабря В пути следования предусмотрены шесть остановок.
Новый пассажирский поезд Самара – Казань будет курсировать с 9 декабря
В Новосибирске пять школьниц попали в больницу: рухнули шкафы во время урока Следствие выясняет причины инцидента.
В Новосибирске пять школьниц попали в больницу: рухнули шкафы во время урока
Самарца задержали, когда он нес героин Мужчине грозит лишение свободы на срок до 10 лет.
Самарца задержали, когда он нес героин
Россиянам запретят использовать маткапитал для покупки непригодного жилья Документ рассмотрят на заседании правительства.
Россиянам запретят использовать маткапитал для покупки непригодного жилья
Самарские фермеры получат более 34 млн рублей Всего подано 24 заявки на получение грантов.
Самарские фермеры получат более 34 млн рублей
Жириновский пригрозил запретить РЕН ТВ Между тем, в 2018 году телеканал РЕН ТВ получил четыре премии ТЭФИ.
Жириновский пригрозил запретить РЕН ТВ
В Самарской области двое подростков украли алкоголя на 30 тысяч рублей
В Самарской области двое подростков украли алкоголя на 30 тысяч рублей
В Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела уголовного розыска Сызранского линейного отдела полиции
В Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела уголовного розыска Сызранского линейного отдела полиции
сегодня  Вторник, 9 октября, 14:10
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +9 °C, Тольятти  +8 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 09/10:
USD 66.97
0.34
EUR 76.99
0.33
Искать
Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Волонтеры-медики посетят Нефтегорский район в рамках акции #ДоброВСело

9 октября 2018 12:48
64
Волонтеры-медики посетят Нефтегорский район в рамках акции #ДоброВСело
Подобные акции до ноября месяца будут проходить и в других селах губернии.

10 октября, в среду, в 10.00 в селе Верхнесьезжее Нефтегорского района (Самарская область, Нефтегорский район, с. Верхнесьезжее, ул. Центральная, д. 39) состоятся мероприятия в рамках всероссийской акции «#ДоброВСело».

В рамках акции волонтеры-медики из Самарского государственного медицинского университета благоустроят территорию фельдшерско-акушерского пункта.

Также в этот день для жителей села будет работать выездная поликлиника Нефтегорской ЦРБ. Сельчан проконсультируют врач общей практики, лор, офтальмолог, невролог.
Подобные акции до ноября месяца будут проходить и в других селах губернии – в Волжском и Нефтегорском районах.

Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
9 октября 2018  13:02
Экс-министр образования Самарской области Владимир Пылев ушел из твиттера по-английски
Экс-министр образования Самарской области Владимир Пылев ушел из твиттера по-английски
Сразу же после подписания распоряжения об отставке 8 октября он удалил свой твиттер-аккаунт. Социум
95
9 октября 2018  12:52
В МГУ нашли уникальный способ, как отличить настоящий сок от поддельного
В МГУ нашли уникальный способ, как отличить настоящий сок от поддельного
Особый сорбирующий материал легко впитывает в себя сок и "сортирует" его содержимое. Социум
65
9 октября 2018  12:30
Участники «Молодежки ОНФ» в Самарской области поздравили своих первых учителей
Участники «Молодежки ОНФ» в Самарской области поздравили своих первых учителей
Молодые люди подарили педагогу цветы и пожелали здоровья и «легких» учеников. Социум
72
Весь список

Здравоохранение
9 октября 2018  12:48
Волонтеры-медики посетят Нефтегорский район в рамках акции #ДоброВСело
Волонтеры-медики посетят Нефтегорский район в рамках акции #ДоброВСело
Подобные акции до ноября месяца будут проходить и в других селах губернии. Здравоохранение
60
9 октября 2018  11:49
Ученые со всего мира обсудят в Самаре актуальные вопросы нейронауки В конференции примут участие ведущие российские и зарубежные исследователи.
Ученые со всего мира обсудят в Самаре актуальные вопросы нейронауки
В конференции примут участие ведущие российские и зарубежные исследователи. Здравоохранение
91
6 октября 2018  09:43
Медицинская справка МСЭ – особенности
Медицинская справка МСЭ – особенности
 Есть места, где требуется  справка об отсутствии инвалидности . Если же наоборот, человек с ограниченными возможностями, то в этом случае ему выдают справку... Здравоохранение
118
Весь список
Новости медицины
4 октября 2018  20:08
Особенности справки от фтизиатра
Особенности справки от фтизиатра
 В современном мире совсем не обязательно для получения медицинской справки отправляться в поликлинику. Ведь здесь вы потратите много своего времени на... Новости медицины
93
3 октября 2018  21:17
Как не ошибиться с выбором очков
 Многие знают, что одним из главных факторов выбора данного аксессуара является форма лица человека.  Новости медицины
95
4 сентября 2018  19:17
Подростки – пациенты педиатра, особенности подросткового возраста
Подростки – пациенты педиатра, особенности подросткового возраста
 Подросток – это большой ребенок, имеющий определенные физические  нервно-психические особенности и болезни. Новости медицины
511
Весь список
Туризм
9 октября 2018  10:22
Самара входит в первую пятерку для недорогих турпоездок по России в осеннее межсезонье
Самара входит в первую пятерку для недорогих турпоездок по России в осеннее межсезонье
В Самару в среднем приезжают на три дня. Туризм
125
7 октября 2018  15:35
Снижение цен может стать приятным обстоятельством для тех, кто ещё не решил, где отмечать Новый год.
Новогодние билеты в Европу экстремально подешевели
Снижение цен может стать приятным обстоятельством для тех, кто ещё не решил, где отмечать Новый год.   Туризм
271
5 октября 2018  10:01
"Росстур" завершит свою работу в качестве туроператора
При этом компания продолжит свою агентскую деятельность. Туризм
277
Весь список
Образование
5 октября 2018  18:13
В Самарском театре оперы и балета профессионалов отрасли, в чьих руках находится настоящее и будущее региона и страны, за труд поблагодарили губернатор Дмитрий Азаров, депутаты Государственной думы, воспитанники.
Народный учитель региона Светлана Сысуева: "Пусть каждый ваш ученик становится достойным человеком"
В Самарском театре оперы и балета профессионалов отрасли, в чьих руках находится настоящее и будущее региона и страны, за труд поблагодарили губернатор Дмитрий... Образование
295
5 октября 2018  14:41
Дмитрий Быков и Андрей Пименов вошли в число лауреатов конкурса компании «Газпром».
Самарским ученым присуждена премия в области науки и техники
Дмитрий Быков и Андрей Пименов вошли в число лауреатов конкурса компании «Газпром».  Образование
333
5 октября 2018  14:31
В мультимедийном парке «Россия – Моя история» на «Учительской неделе» в канун профессионального праздника прошли мероприятия для преподавателей детских садов, школ и лицеев города Самара.
«Учительская неделя» в Историческом парке «Россия – Моя история» в Самаре
В мультимедийном парке «Россия – Моя история» на «Учительской неделе» в канун профессионального праздника прошли мероприятия для преподавателей... Образование
355
Весь список

Культура
9 октября 2018  09:28
Самарцам представят историю книги от папируса до бумаги
Самарцам представят историю книги от папируса до бумаги
 Выставка откроется в областной библиотеке. Культура
110
8 октября 2018  12:57
Творческая делегация Самарской области выступит на мероприятиях V Форума регионов Беларуси и России Подготовлены концерт и выставка работ мастеров.
Творческая делегация Самарской области выступит на мероприятиях V Форума регионов Беларуси и России
Подготовлены концерт и выставка работ мастеров. Культура
186
8 октября 2018  09:14
Самарский ансамбль
Самарский ансамбль "Еркемай" отличился на московском конкурсе казахской культуры "Алтын куз - Дети"
Коллектив занял второе место. Культура
131
Весь список
Мода
16 августа 2018  01:30
Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
 Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году.  Мода
429
10 января 2018  17:11
Простые футболки - особенности выбора
Простые футболки - особенности выбора
 Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования.   Мода
1403
10 ноября 2017  17:51
Разновидности кед от компании «Converse»
Разновидности кед от компании «Converse»
 Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1636
Весь список


Видео
9 октября 2018  11:33
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
 За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд.
В стране
108
8 октября 2018  09:55
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
180
3 октября 2018  11:20
Заснувшая между автоматическими дверьми собака насмешила пользователей сети В Интернете появилось забавное видео.
Заснувшая между автоматическими дверьми собака насмешила пользователей сети
В Интернете появилось забавное видео.
Социум
541
1 октября 2018  13:32
Три улицы в центре Самары перекрыли на целый год В Самаре с 1 октября введены ограничения движения в связи со строительством Фрунзенского моста.
Три улицы в центре Самары перекрыли на целый год
С 1 октября введены ограничения движения в связи со строительством Фрунзенского моста. Транспорт
464
14 сентября 2018  12:39
В Сызрани сняли на видео переплывающего реку лося По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося.
В Сызрани сняли на видео переплывающего реку лося
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося.
Социум
865
14 сентября 2018  09:18
Появилось видео ссоры Хинштейна и Жирировского на ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
Появилось видео ссоры Хинштейна и Жирировского на ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
Хинштейн намерен подать заявление в комиссию по этике.
Социум
15868
Весь список

Фоторепортажи
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
473
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1026
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1062
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
2114
22 августа 2018  22:45
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства Пластилиновый дождь: ФОТО
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь": ФОТО
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров.
Культура
1541
19 августа 2018  21:53
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
Культура
1706
Весь список

Мероприятия
Акция «ДоброВСело» пройдет в Камышлинском районе
В Самарской кирхе состоится органный концерт: выступит Штефан Кисслинг (Лейпциг, Германия)
Патриотические конкурсы в честь Парада Памяти 7 ноября 2018 года, вновь найдут своих победителей в Самарской области
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Октябрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда