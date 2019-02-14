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ВИЧ-инфицированных лечили некачественным «Ретвисетом»

14 февраля 2019 12:01
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ВИЧ-инфицированных лечили некачественным «Ретвисетом»
Росздравнадзор России отреагировал на многочисленные жалобы пациентов со всей России, в том числе из Самары.

Жалобы поступали на поставки некачественного препарата «Ретвисет» (непатентованное наименование — ритонавир).
На сайте ведомства размещены два информационных письма от 7 февраля с решениями по обороту лекарства производства компании «Фармасинтез», пишет СО ОНЛАЙН.

Введен посерийный выборочный контроль — в гражданский оборот «Ретвисет» теперь может поступать только по решению Росздравнадзора. Полностью прекращается оборот препарата определенных серий — уже поступившие должны быть изъяты из него. В документах ведомства уточняется, что решения приняты «в связи с повторным выявлением несоответствия качества лекарственного средства установленным требованиям».

В общественной организации «Пациентский контроль» сообщили, что с конца октября прошлого года получили 27 жалоб на препарат. Всего было 27 обращений из 15 регионов, в том числе Москвы, Нижнего Новгорода, Самары и др. По словам пациентов, им было сложно, а порой и невозможно принимать «Ретвисет», так как капсулы с лекарством разваливались и слипались друг с другом, содержимое просачивалось наружу. Среди других проблем отмечались горький вкус, изжога, диарея, тошнота. Кроме того, «Ретвисет» по инструкции следует хранить при температуре от +2 до +8 градусов по Цельсию, из-за чего его нельзя брать с собой, а следовательно — принимать лекарство вне дома.

Ритонавир — антиретровирусный препарат, который используется вместе с другими лекарствами для лечения ВИЧ и СПИД, вирусного гепатита С. Выпускается под разными марками, а также скомбинированным с другими препаратами. Компания «Фармасинтез», по данным системы «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Иркутске. Единственным владельцем общества является Пуния Викрам Сингх. Минздрав РФ в 2017–2018 гг. закупал «Ретвисет» для поставок в регионы не напрямую у производителя, а у АО «Р-Фарм».


Фото: pixabay.com
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