VI Европейская неделя ранней диагностики рака головы и шеи пройдет и в Самаре

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20 сентября в 10.00 в Управлении Пенсионного фонда России в Кировском и Промышленном районах города Самары (г. Самара, Московское шоссе, д. 278а) пройдет профилактическая акция – скрининговое обследование сотрудников специалистами Самарского областного клинического онкологического диспансера и лекция по профилактике опухолей головы и шеи.Напомним, 17 сентября стартовала VI Европейская неделя ранней диагностики рака головы и шеи. Ее основная цель – повышение онконастороженности у населения, возможность напомнить всем об опасности запустить или пропустить болезнь.В преддверии недели 14 сентября в Самарском областном клиническом онкологическом диспансере прошла online-трансляция круглого стола в Общественной палате РФ на тему «Актуальные проблемы профилактики и ранней диагностики онкологических заболеваний в России: ранняя диагностика рака головы и шеи».В ходе мероприятия обсуждались проблемы профилактики и ранней диагностики онкологических заболеваний, доступность диспансеризации для населения, факторы риска злокачественных новообразований, снижение уровня преждевременной смертности от рака путем раннего диагностирования, скрининговые программы и их качество, междисциплинарный подход к скринингу, сообщает пресс-служба облправительства.Фото pixabay.com