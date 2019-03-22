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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

В самарском Волгаре открылся филиал детской поликлиники

22 марта 2019 12:50
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В самарском Волгаре открылся филиал детской поликлиники
Филиал находится в центре Волгаря в шаговой доступности для всех жителей.

21 марта с работой нового филиала детской поликлиники Самарской городской больницы № 10 в микрорайоне Волгарь ознакомился министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов.
Для маленьких жителей микрорайона приблизили медицинскую помощь, филиал поликлиники начал работу 18 марта.

«До сегодняшнего момента детское поликлиническое отделение в этом микрорайоне отсутствовало, - рассказал Михаил Ратманов. - Выражаю благодарность застройщикам микрорайона и лично Ростиславу Хугаеву, которые нам помогли в подборе помещения. Новое структурное подразделение поможет маленьким пациентам получать медицинскую помощь в шаговой доступности. По инициативе главы региона Дмитрия Игоревича Азарова активно реализуем проект «Бережливая поликлиника» в медучреждениях, в том числе уделяя особое внимание информационной составляющей. В этом отделении также учтены принципы бережливого производства, в дальнейшем здесь появятся инфоматы».

Ранее маленькие пациенты, проживающие в Волгаре, получали помощь в центральной детской поликлинике больницы № 10 по адресу Пугачевский тракт, 61/63. Родителям приходилось преодолевать расстояние в 6,5 км. Теперь отделение работает рядом. Родители и ребята уже успели оценить удобство и комфорт нового отделения.

«Пешком можно дойти, а ранее были проблемы, то на транспорте, то нужно на машине ехать, то такси вызывать, - поделилась впечатлениями мама маленькой Полины Юлия Грунина. - А в новое отделение дошла за 10 минут, очень удобно, интерьер красивый, персонал дружелюбный, отзывчивый. Я очень рада, что открыли филиал».

Маленьких жителей – 3590 детей принимают врачи-педиатры, работает регистратура, процедурный кабинет, прививочный кабинет. Филиал поликлиники находится в центре Волгаря в шаговой доступности для всех жителей.

«Сегодня Самарская городская больница № 10 оказывает помощь почти 18000 детей Куйбышевского района, - отметил главный врач Самарской городской больницы № 10 Валерий Карпенко. - Открытие нового структурного подразделения в развивающемся микрорайоне не только приблизило помощь жителям, но и позволило разгрузить центральное отделение детской поликлиники. В нашей больнице отработан алгоритм работы выездных врачебных бригад. Так, по графику в филиал будут приезжать узкие специалисты в рамках дней здорового ребенка для проведения комплексных осмотров детей». В настоящее время прорабатывается вопрос строительства новой поликлиники в Волгаре на 700 помещений, сообщает пресс-служба облправительства.
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Комментарии



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