В самарской больнице им. Н.И. Пирогова удалили гематому головного мозга при помощи разработанной в СамГМУ навигационной системы
2 октября 2018 11:57
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1 октября в Самарской городской клинической больнице № 1 им. Н.И. Пирогова прошла первая в регионе нейрохирургическая операция с применением отечественной навигационной системы AUTOPLAN, созданной учеными и инженерами Самарского государственного медицинского университета, сообщается на сайте Минздрава региона.
«Безусловно, начало применения нашей навигационной системы в нейрохирургии – очень важный момент. В результате работ, выполненных по заказу Минпромторга России, у нас получился конкурентоспособный продукт. Он сопоставим по функционалу и удобству использования - а по ряду позиций опережает - ведущие зарубежные аналоги, - считает директор Института инновационного развития СамГМУ, профессор РАН Александр Колсанов. – Мы сотрудничаем с ведущими клиническими учреждениями страны, с их помощью апробируем и вносим коррективы в работу системы. Продукт готов к использованию и, судя по отзывам врачей, имеет хорошие перспективы по применению в широкой хирургической практике».
Пациент, которого предстояло прооперировать нейрохирургам, поступил в реанимацию больницы им. Пирогова с инсультом и образовавшейся из-за него гематомы головного мозга. До операции ему была проведена высокоточная компьютерная томография, по результатам которой инженеры 3D-графики СамГМУ создали трехмерную виртуальную модель мозга с расположенной в нем гематомой.
Во время операции перед началом хирургического вмешательства с помощью оптического инфракрасного трекинга (навигационного маркера и системы камер) врач определил точное месторасположения гематомы с помощью системы AUTOPLAN и выполнил ее удаление.
«Мы стали первыми в России, кто удалил гематому головного мозга при помощи отечественной хирургической навигационной системы. Нам удалось в короткий срок выявить патологию, не повредив мозговую ткань. При удалении таких глубинных гематом всегда есть угроза повреждения мозговых центров и дальнейшей угрозы двигательных, чувствительных, речевых нарушений, - рассказал заведующий нейрохирургическим отделением Самарской городской клинической больницы №1 им. Н.И. Пирогова, кандидат медицинских наук Сергей Сергеев. – А с использованием оптической навигации риск сводится к минимуму, а процесс восстановления пациента пройдет гораздо быстрее. Сама операция заняла вместе с подготовкой 40 минут, что в 2-3 раза меньше, чем обычно. Я недавно вернулся с крупного международного конгресса по Нейрохирургии из Барселоны, примерно треть докладов которого была посвящена применению навигационных систем в нейрохирургии. Это говорит о том, что наша совместная работа с СамГМУ находится в мировом тренде. Это очень перспективно».
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