В самарских мясных консервах выявлены несоответствия по содержанию жира

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Специалисты химико-токсикологического отдела Самарской испытательной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ провели исследования 8 образцов мясных и мясорастительных консервов на различные показатели. Получены положительные результаты.Так, в 2 образцах мясных консервов обнаружено несоответствие по содержание жира: 24,9% и 21,8% при нормативе не более 14-17%. При исследовании мясорастительных консервов отклонений от норм выявлено не было.Отметим, правильные мясные консервы готовят из сырого мяса с добавлением жира, лаврового листа, перца и соли. Содержание мяса и жира в мясных консервах должно составлять не менее 56%, поваренной соли - не более 1,6%, причем массовая доля жира должна составлять не более 14-17%, а массовая доля белка - не менее 13-15%.Отклонения от этих норм свидетельствуют о нарушении технологического процесса с целью снижения себестоимости продукта и, как следствие, - ухудшение пищевой ценности и вкусовых свойств консервов. То же самое касается и мясорастительных консервов. В них содержание белка должно быть не менее 6%, жира - не более 22% - эти показатели также говорят о качестве используемого сырья при приготовлении консервов.Фото: pixabay.com