В профсоюзах поддержали идею разрешить отпуск по болезни без медсправки
30 января 2019 13:09
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Инициатива разрешить отпуск по болезни без справки от врача восстановит ранее существовавшую норму и пойдёт на благо россиянам. Об этом Лайфу рассказал генеральный инспектор труда Союза профсоюзов России Сергей Храмов.
— Это очень хорошая инициатива, и она всего-навсего восстанавливает то, что было в статье 61 закона об охране здоровья. Этот закон, который действовал в РФ, предполагал, что три дня в году каждый работник в праве отсутствовать на работе в случае болезни без какой-либо справки от врачей, без больничного листа, — сказал Храмов.
По его словам, бывают случаи, когда работник действительно не может сходить к врачу во время недуга. Работодателей не устраивает условие, когда нужно оплачивать больничный отпуск сотруднику, и зачастую люди ходят на работу заболевшими, потому что не хотят лишаться денег.
— Работодатель ему говорит: ну раз ты болеешь, а плачу за тебя я, то ты мне не очень нужен, ты не будешь иметь премий и прочее прочее, — сказал Храмов.
Инспектор по труду подчеркнул, что вызывать врачей на дом тоже не очень хорошо, так как медиков попросту не хватает на такие выезды.
Фото pixabay.com
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