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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

В новом году самарских мужчин ждет отправка на второй этап диспансеризации

25 декабря 2018 13:19
145
В новом году самарских мужчин ждет отправка на второй этап диспансеризации
Речь идет о гражданах от 40 до 60 лет.

В 2019 году в Самарской области стартует проект, предполагающий, что все мужчины в возрасте от 40 до 60 лет будут автоматически направляться на второй этап диспансерного обследования. Об этом министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов подробно рассказал в своем интервью журналу «Личный врач». По словам министра, медики сегодня относят мужчин к наиболее уязвимой категории пациентов. Большинство из них просто бояться обращаться к врачам и приходят только уже на последней стадии заболевания, когда процесс сильно запущен и сделать порой уже ничего нельзя.

Правда, неизвестно, как эта боязнь будет преодолеваться, чтобы мужчины приходили по крайней мере на первый этап диспансеризации. Если же они совершат этот шаг, то далее, в зависимости от его результатов, им назначат УЗИ брахиоцефального ствола, анализы на онкомаркеры, велоэргометрию, тредмил-тест, КТ-грудной клетки, пишет СО ОНЛАЙН.


pixabay.com
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Комментарии



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