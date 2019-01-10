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В новогодние праздники в Самаре в ожоговый центр пришли восемь пострадавших от обращения с пиротехникой

10 января 2019 13:54
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В новогодние праздники в Самаре в ожоговый центр пришли восемь пострадавших от обращения с пиротехникой.
Один из них — трехлетний ребенок.

Во время праздничных каникул в травмпункты Самары обратилось более тысячи горожан. Об этом Волга Ньюс сообщили в пресс-службе минздрава Самарской области.

По данным министерства, в больницу им. Семашко с травмами обратились 420 человек, преобладали повреждения головы, конечностей, ребер. Госпитализированы 60 пациентов с переломами рук, ног и ребер.

В травмпункте больницы им. Пирогова побывали 325 человек. 11 из них пострадали, катаясь на тюбингах, 15 — на лыжах, 25 — на коньках.

В ожоговый центр пришли восемь человек, четверо остались на стационарном лечении, один из них — трехлетний ребенок. Травмы они получили из-за неосторожного обращения с пиротехникой.

В травмпункте Самарской городской больницы № 7 в новогодние каникулы побывало 187 человек. Ушибы и растяжения получили 95 человек, переломы — 66. Причины обращений: падения на улице, в гараже, в подъезде на ступеньках, на горке, на лыжах, на коньках, в батутном центре. С прочими неприятными последствиями праздника: укусами, порезами, травмами из-за неловких движений обратились 26 горожан.

В травматологическое отделение Самарской городской больницы № 10 госпитализированы три человека с травмами, еще восемь человек и обратились в приемное отделение, но им назначили амбулаторное лечение. В травмпункт этой же больницы пришли 126 человек (111 взрослых и 15 детей), упавшие на скользких тротуарах и дорожках.

В детском травмпункте больницы им. Середавина за праздники побывало 43 ребенка.

pixabay.com
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Комментарии



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