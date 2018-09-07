В медицинском центре «Династия» в Самаре открыли новый корпус

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6 сентября в медицинском центре «Династия» торжественно открыли новый корпус. Двухэтажная конструкция площадью 240 кв.м. соединена переходом с основным зданием центра, выполнена с ним в едином стиле и позволяет значительно повысить доступность и комфортность оказания медицинской помощи, сообщает пресс-служба облправительства.Здесь размещены 4 кабинета, где будут вести приём врачи акушеры-гинекологи-репродуктологи, оборудован кабинет выдачи лекарственных препаратов, расширено помещение колл-центра, создан туалет для инвалидов.Центр посетил врио заместителя председателя правительства Самарской области - министра здравоохранения Геннадий Гридасов. Поздравляя директора центра Ольгу Тюмину с открытием, он отметил практичность строительных решений, удачное расположение врачебных кабинетов и вспомогательных помещений.«Созданы хорошие условия для приема пациентов центра, работы специалистов, а это важная составляющая успешного лечения, - отметил Геннадий Гридасов. - Сегодня вспомогательные репродуктивные технологии востребованы временем, они позволяют решать серьезные демографические проблемы общества, и очень важно, чтобы инфраструктура лечебных учреждений соответствовала современному уровню».