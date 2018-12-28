В детском поликлиническом отделении больницы №8 в Самаре развивается диагностическая служба

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29 декабря с работой детского поликлинического отделения и женской консультации Самарской городской клинической больницы № 8 (г. Самара, ул. Енисейская, 8а) ознакомится министр здравоохранения Самарской областиВ 2018 году в детской поликлинике была создана рентгеновская служба, открыт новый рентген кабинет и укомплектован штат специалистов.Расширить возможности диагностической службы в этом году позволило и новое оборудование, закупленное в рамках федеральной программы "Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций". Так, в настоящее время для более 11 тысяч маленьких пациентов поликлиники уже работают новый УЗИ-аппарат экспертного класса и новый аппарат ЭКГ.В рамках визита министр ознакомится с работой поликлинических отделений и обсудит с главным врачомразвитие детской поликлинической службы.

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